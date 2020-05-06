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День Победы в Великобритании пройдет в онлайн-формате

День Победы в Великобритании пройдет в онлайн-формате
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Карантин внес коррективы в празднование 9 мая

Из-за эпидемии коронавируса в этом году были отменены многие торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Например, не состоится церемония возложения цветов к Советскому военному мемориалу. Сотрудникам посольства Российской Федерации в Великобритании в порядке исключения удалось посетить советские военные захоронения и почтить память погибших солдат.

Фото: rus.rusemb.org.uk

Фото: rus.rusemb.org.uk

Тем не менее, русскоязычное сообщество Великобритании намерено отпраздновать 9 мая — в онлайн-формате.

Организаторы «Бессмертного полка» почтят память погибших героев в рамках «Прямого эфира – Великобритания». Для участия можно прислать истории или фотографии на электронную почту red.division.uk@gmail.com. Их разместят на сайте moypolk.ru/london.

Посольство Российской Федерации в Великобритании предлагает посетить онлайн-выставку «Сталин – Черчилль – Рузвельт: совместная борьба с нацизмом». Ее цель — ознакомить людей с важнейшими документами Второй мировой войны и показать, как складывалось сотрудничество трех держав.

Фото: commons.wikimedia.org

Русская школа «Жарптица» организовала бесплатные онлайн-уроки об истории празднования Дня Победы через ZOOM. Они будут проходить каждую субботу до 30 мая. На «Уроке Победы» детям в доступной форме расскажут о героях военного времени и значимости праздника. Занятия рассчитаны на детей от 3 до 8 лет. Зарегистрироваться можно по электронному адресу: zharptitsa.school@gmail.com.

Благотворительный фонд «Киноклассика» объявил о проведении онлайн-фестиваля российского и советского кино о Второй мировой войне. В программу вошли редкие для большого экрана ленты и признанная классика русскоязычного кинематографа, фильмы Алексея Германа, Андрея Кончаловского, Сергея Лозницы, Татьяны Лиозновой и Юрия Норштейна. Ознакомиться с ними можно на сайте фонда.

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