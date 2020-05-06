Плечом к плечу: операция «Бенедикт»

Советские и британские войска помогали друг другу еще до открытия второго фронта

Вторая мировая война не имеет равных в истории по масштабам действия и потерям. В нее оказались втянуты почти все крупнейшие государства Европы, Азии и даже Африки. Военные действия велись на земле, в воздухе и под водой.

И хотя официально годом открытия второго фронта в Европе считается 1944 год, британская армия начала помогать Советскому Союзу задолго до этого. Одним из примеров сотрудничества советских и британских военных сил является операция «Бенедикт».

Крылатые союзники

22 июня 1941 года, сразу после вторжения немецких войск на территорию СССР, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил по радио с обращением к нации. Он обрисовал угрозу, нависшую над миром, включая Великобританию и США, а также пообещал оказать Советскому Союзу помощь в борьбе с врагом.

12 июля в Москве было подписано англо-советское соглашение о совместном ведении войны, а в Лондоне прошла встреча советской делегации с представителями Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF).

Сначала Великобритания хотела разместить часть своих морских и воздушных сил на Кольском полуострове. К отправке в СССР были готовы две эскадрильи истребителей Hawker Hurricane, одна эскадрилья бомбардировщиков Bristol Blenheim и несколько самолетов Bristol Beaufighter. Однако план пришлось пересмотреть из-за близости Мурманска к линии фронта — переправлять такое количество военной техники было опасно.

По итогам переговоров Черчилль поручил сформировать 151-е авиакрыло RAF. В него вошли порядка 350 солдат под командованием новозеландского подполковника Невилла Рэмсботтома-Ишервуда. Задачей крыла было переправить на аэродром «Ваенга» (Североморск) 39 истребителей Hurricane Mk IIB, обучить советских летчиков пилотированию, а авиатехников — обслуживанию самолетов. По прибытии на территорию Советского Союза Рэмсботтом-Ишервуд должен был перейти в подчинение к командующему ВВС Северного флота, генерал-майору Александру Кузнецову.

На север

Операция получила название «Бенедикт» (Force Benedict). В августе 1941 года британские военные в составе первого арктического конвоя отчалили к советским берегам на корабле Llanstephan Castle. На нем же перевозили в полуразобранном состоянии пятнадцать истребителей Hurricane Mk IIB. По воспоминаниям очевидцев, многие солдаты отнеслись к поездке настороженно: они помнили о пакте Молотова-Риббентропа и поначалу не воспринимали СССР как союзника в войне с Германией.

По прибытии в Архангельск выяснилось, что часть инструментов и деталей осталась в Великобритании — советским техникам пришлось изготовить их «на глазок», ориентируясь на эскизы англоговорящих коллег. Еще одной проблемой стало различие в видах горючего: в СССР использовали 87-октановый бензин, а в Британии – 100-октановый. Однако и эту проблему смогли решить — разработали оловянный катализатор.

На сборку ушло порядка двух недель, затем истребители перегнали на аэродром «Ваенга». Еще 24 самолета были доставлены в начале сентября на авианосце Argus: пилоты самостоятельно совершили перелет на аэродром.

Военным удалось найти общий язык: британцев поразило радушие советских солдат, «наши» обрадовались прибытию долгожданной помощи. 11 сентября 1941 года английские пилоты совершили первый вылет для ознакомления с местностью.

Тяжело в учении, легко в бою

Все это время шла война. Солдатам приходилось одновременно прикрывать северные порты (в 1941 году немецкие войска предприняли попытку захватить Мурманск и Архангельск), удерживать линию фронта и перехватывать немецкие бомбардировщики. К середине октября британские летчики сбили пятнадцать вражеских самолетов и не позволили противнику поразить ни одного из советских бомбардировщиков Пе-2.

Одновременно с боевыми действиями проходили учения. Переподготовка советских летчиков шла легко — большинство из них было опытными пилотами и не боялись летать в дождь и снег. Уже 26 сентября Борис Сафонов, впоследствии дважды Герой Советского Союза, уверенно повел в бой первые британские истребители. Однако обучение радистов и техников проходило с отставанием от сроков — мешали незнание английского языка и нехватка переводчиков. В октябре стало понятно, что затягивать с подготовкой не стоит; световой день становился короче, а погода — хуже.

Официальная процедура передачи истребителей состоялась с 15 по 22 октября. К началу ноября советские летчики сбили первый немецкий самолет. Успехи военных запечатлели многие советские писатели и журналисты, в их числе — драматург Константин Симонов. В повести «Случай с Полыниным» можно неоднократно увидеть описание «харрикейнов» — тех самых истребителей Hurricane Mk IIB.

Домой!

В октябре 1941 года командование военно-воздушных сил Северного флота доверило майору Борису Сафонову 78-й истребительный авиаполк, оснащенный британскими истребителями. 151-му крылу RAF под руководством Невилла Рэмсботтома-Ишервуда разрешили завершить операцию «Бенедикт» и велели передислоцироваться на Ближний Восток.

Предполагалось, что команда сможет сделать это по железной дороге через СССР, однако Ишервуд отказался. У военных не было зимней экипировки; кроме того, их могли поймать немецкие солдаты, быстро продвигавшиеся на восток по земле. Приказ о передислокации отменили, и военные Соединенного Королевства вернулись домой через Мурманск на борту крейсера Kenya.

Заслуженные ордена

Уже на пути домой Невилл Рэмсботтом-Ишервуд узнал, что его самого, командиров эскадрилий Энтони Рука и Энтони Миллера, а также летчика-истребителя Чарльтона Хоу наградили орденами Ленина. Они стали единственными британскими солдатами, удостоившимися одной из высших советских наград.

Не остались без внимания и военнослужащие СССР. В 1942 году четверо летчиков-истребителей Северного флота — майор Борис Сафонов, капитаны Александр Коваленко, Алексей Кухаренко и Иван Туманов — стали кавалерами авиационных орденов Британской империи. Их наградили крестами «За выдающиеся летные заслуги» (Distinguished Flying Cross). Награды вручал глава британской военной миссии в СССР генерал-лейтенант Фрэнк Макфарлан.

В 2013 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отметили заслуги ветеранов арктических конвоев. Они получили медали Ушакова с российской стороны и медали Arctic Star — с британской.

В 2017 году на полуострове Рыбачий Мурманской области открыли воинский мемориал советским и британским пилотам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Подготовила Регина Кашапова