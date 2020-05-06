Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса

Однако в разных странах подсчет ведется по-разному

Великобритания вышла на первое место в Европе по количеству смертей от Covid-19, сообщает The Guardian. По данным ONS, число жертв в стране превысило 32 тыс. человек, из них 29,6 тыс. приходится на Англию и Уэльс. В статистику были включены умершие в больницах, смертельные случаи на дому и в домах престарелых.

Председатель совета Британской медицинской ассоциации, доктор Чаанд Нагпаул заявил, что цифры очень тревожные, «учитывая, что вспышка эпидемии в Великобритании произошла позднее, чем в других европейских странах». Однако другие эксперты призывают не паниковать: в разных странах подсчет ведется по-разному.

Франция, как и Великобритания, включает в официальную статистику смерти в домах престарелых, пишет Sky News. Италия этого не делает, а в число погибших в Испании включают только тех, кто был протестирован и получил положительный результат. На 6 мая в Италии зафиксировано 29,3 тыс. смертей, в Испании — 25,6 тыс., во Франции — 25,5 тыс..

«Есть страны, которые справляются с коронавирусом хуже других, и мы в их числе. Однако провести детальные сравнения на данном этапе просто невозможно», — добавил профессор Кембриджского университета, социолог Дэвид Шпигельхальтер.