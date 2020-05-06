Все про SPF: защита от солнца и ровный загар

Повезло тем, кто этот карантин переживает в доме с садом или террасой: можно, не выходя на публику, насладиться солнцем, которое в этом году сменило гнев на милость. Апрель был на удивление теплым, и май, как обещают, тоже с погодой не подведет. Солнце – это прекрасно, но не стоит забывать, что оно также является «постав­щиком» ультрафиолетовых лу­чей, которые опасны для ко­жи и являются основной причиной появления преждевременных морщин. Как этого избежать? Ответ один – за­щита в виде SPF, всегда и везде!

Процессы хроно- и фотоста­рения кожи различны. Воз­растное старение в большей степени зависит от генетиче­ской предрасположенности и гормональных процессов, а фотостарение – от внешнего повреждения кожных покровов. Виной всему чрезмерное воздействие солнечных лучей на кожу, вследствие чего на­рушается процесс обновления эпидермиса, а также происходит изнашивание клеточных структур. В результате мы получаем кожу, потерявшую тонус, сухую, вялую, с морщинами и пигментными пятнами. Это вовсе не означает, что нельзя загорать и вообще выходить на солнце, просто делать это нужно умеренно и обязательно с защитой определенного уровня.

SPF по правилам

На помощь приходит SPF – Sun Protection Factor, который показывает, во сколько раз дольше можно находиться на солнце, не опасаясь ожога. SPF рассчитывается исходя из нормы двух миллиграммов продукта на один квадратный сантиметр. Например, многие считают, что если они обычно получают солнечные ожоги в течение одного часа, то солнцезащитный крем с фактором защиты SPF-15 позволяет им оставаться на солнце на пят­надцать часов дольше, не по­лучая солнечных ожогов. Это было бы верно, если бы ин­тен­сивность УФ-излучения оставалась одинаковой в течение всего дня, но влияют и другие факторы: тип кожи (чем светлее кожа, тем выше риск), частота нанесения продукта, контакт с водой и пес­ком, пребывание под солнцем. Поэтому при расчете необходимого SPF полученное время нужно де­лить в два, а то и три раза.

SPF-арифметика

Если вы наносите сразу не­сколько средств c SPF, например, дневной крем с SPF-15, а сверху тональный крем или пудру с SPF-10, общая защита будет не SPF-25 (показатели не суммируются), а SPF-10, поскольку он является за­вершающим продуктом. Поэ­то­му удобнее всего подбирать средство с достаточным уровнем SPF, которое вы сможете наносить либо самостоятельно (крем), либо поверх макияжа (минеральная пудра, спрей). Многие в гонке за са­мым высоким SPF ищут варианты выше, чем SPF-50, однако доказано, что для разработки таких средств приходится использовать намного больше химических средств, которые могут принести больше вреда, чем пользы, коже. Нап­ри­мер, крем с SPF-40 обеспечит 97% защиты, с SPF-50 – 98%, а с SPF-100 – 99%. Важно понимать и относительно достаточного количества средства, способного обеспечить заявленную защиту: это примерно 30 мл крема для тела и 5 мл – для ли­ца (вряд ли вы нанесете 5 мл тонального или ВВ-крема), поэ­тому стоит отдавать предпоч­тение более легким текстурам.

Важно помнить, что наносить крем с защитным фактором нужно хотя бы за 15-30 минут до выхода на солнце.

Виды солнцезащитных кремов

Солнцезащитные кремы бы­ва­ют двух видов: экранирующие солнечные лучи и блокирую­щие солнечные лучи. Крем, эк­ранирующий солнеч­ные лу­чи, при нанесении об­разует на коже пленку, которая абсорбирует ультрафиолет. Минус таких кремов в том, что большинство из них направлены против одного ти­па ультрафиолета (В), а более вредный тип (А) они пропускают. Кро­ме того, такой крем способен проникать в кожу, по­падая в небольшом количестве в орга­низм человека, и может вы­зы­вать аллергичес­кие реак­ции. Крем, блокирующий солнечные лучи, со­дер­жит оксид цинка или ди­ок­сид титана, бла­годаря которым крем ост­а­ется на поверхности кожи, от­ражая ультра­фиоле­товые лу­чи А и В ти­пов, что означает полную за­щиту.

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Солнцезащитный крем испанской марки Tegoder – Sun Block SPF-50 будет уместным не только для отпускных дней на пляже, но и для ежедневного использования в мегаполисе. Особенно если на улице светит яркое солнце, а вы – любительница косметики с содержанием кислот. Ведь обычный крем или крем с низким уровнем защиты (например, SPF-15) не способны спасти от образования пигментных пятен или фотостарения кожи. Tegoder Sun Block SPF-50 полностью блокирует вредное воздействие солнечных лучей. В составе: масло карите, гидролизированные протеины, витамин А, гидролизированный коллаген, масло шиповника, масло косточек винограда, лецитин сои, родиола розовая, оливковое масло, экстракт дрожжей, витамин В2.

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Серия UV-BRONZE от Filorga – средства, которые не только защищают кожу от вредного воздействия УФ-лучей, но и одновременно придают ровный бронзовый загар, который, благодаря специальным компонентам, держится намного дольше. Кроме того, все средства содержат специальный антивозрастной комплекс – ингредиенты, которые насыщают кожу не хуже, чем кремы из основной линейки марки. Специальный запатентованный компонент всех продуктов UV-BRONZE – Global Anti-Aging, это мощный антиоксидант, который действует как щит для кожи, действие его запускается при попадании на кожу солнечных лучей – работает фотоактивируемая технология. Он обеспечивает коже высокую защиту от ультрафиолета и инфракрасного излучения и уменьшает признаки старения. Мне также нравятся легкая текстура и приятный цветочный аромат средства от Filorga.