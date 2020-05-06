Все про SPF: защита от солнца и ровный загар

Повезло тем, кто этот карантин переживает в доме с садом или террасой: можно, не выходя на публику, насладиться солнцем, которое в этом году сменило гнев на милость. Апрель был на удивление теплым, и май, как обещают, тоже с погодой не подведет. Солнце – это прекрасно, но не стоит забывать, что оно также является «поставщиком» ультрафиолетовых лучей, которые опасны для кожи и являются основной причиной появления преждевременных морщин. Как этого избежать? Ответ один – защита в виде SPF, всегда и везде!
Процессы хроно- и фотостарения кожи различны. Возрастное старение в большей степени зависит от генетической предрасположенности и гормональных процессов, а фотостарение – от внешнего повреждения кожных покровов. Виной всему чрезмерное воздействие солнечных лучей на кожу, вследствие чего нарушается процесс обновления эпидермиса, а также происходит изнашивание клеточных структур. В результате мы получаем кожу, потерявшую тонус, сухую, вялую, с морщинами и пигментными пятнами. Это вовсе не означает, что нельзя загорать и вообще выходить на солнце, просто делать это нужно умеренно и обязательно с защитой определенного уровня.
SPF по правилам
На помощь приходит SPF – Sun Protection Factor, который показывает, во сколько раз дольше можно находиться на солнце, не опасаясь ожога. SPF рассчитывается исходя из нормы двух миллиграммов продукта на один квадратный сантиметр. Например, многие считают, что если они обычно получают солнечные ожоги в течение одного часа, то солнцезащитный крем с фактором защиты SPF-15 позволяет им оставаться на солнце на пятнадцать часов дольше, не получая солнечных ожогов. Это было бы верно, если бы интенсивность УФ-излучения оставалась одинаковой в течение всего дня, но влияют и другие факторы: тип кожи (чем светлее кожа, тем выше риск), частота нанесения продукта, контакт с водой и песком, пребывание под солнцем. Поэтому при расчете необходимого SPF полученное время нужно делить в два, а то и три раза.
SPF-арифметика
Если вы наносите сразу несколько средств c SPF, например, дневной крем с SPF-15, а сверху тональный крем или пудру с SPF-10, общая защита будет не SPF-25 (показатели не суммируются), а SPF-10, поскольку он является завершающим продуктом. Поэтому удобнее всего подбирать средство с достаточным уровнем SPF, которое вы сможете наносить либо самостоятельно (крем), либо поверх макияжа (минеральная пудра, спрей). Многие в гонке за самым высоким SPF ищут варианты выше, чем SPF-50, однако доказано, что для разработки таких средств приходится использовать намного больше химических средств, которые могут принести больше вреда, чем пользы, коже. Например, крем с SPF-40 обеспечит 97% защиты, с SPF-50 – 98%, а с SPF-100 – 99%. Важно понимать и относительно достаточного количества средства, способного обеспечить заявленную защиту: это примерно 30 мл крема для тела и 5 мл – для лица (вряд ли вы нанесете 5 мл тонального или ВВ-крема), поэтому стоит отдавать предпочтение более легким текстурам.
Важно помнить, что наносить крем с защитным фактором нужно хотя бы за 15-30 минут до выхода на солнце.
Виды солнцезащитных кремов
Солнцезащитные кремы бывают двух видов: экранирующие солнечные лучи и блокирующие солнечные лучи. Крем, экранирующий солнечные лучи, при нанесении образует на коже пленку, которая абсорбирует ультрафиолет. Минус таких кремов в том, что большинство из них направлены против одного типа ультрафиолета (В), а более вредный тип (А) они пропускают. Кроме того, такой крем способен проникать в кожу, попадая в небольшом количестве в организм человека, и может вызывать аллергические реакции. Крем, блокирующий солнечные лучи, содержит оксид цинка или диоксид титана, благодаря которым крем остается на поверхности кожи, отражая ультрафиолетовые лучи А и В типов, что означает полную защиту.
Попробуйте
Tegoder Sun Block SPF-50
£24 за 50 мл – tegoder.co.uk
Солнцезащитный крем испанской марки Tegoder – Sun Block SPF-50 будет уместным не только для отпускных дней на пляже, но и для ежедневного использования в мегаполисе. Особенно если на улице светит яркое солнце, а вы – любительница косметики с содержанием кислот. Ведь обычный крем или крем с низким уровнем защиты (например, SPF-15) не способны спасти от образования пигментных пятен или фотостарения кожи. Tegoder Sun Block SPF-50 полностью блокирует вредное воздействие солнечных лучей. В составе: масло карите, гидролизированные протеины, витамин А, гидролизированный коллаген, масло шиповника, масло косточек винограда, лецитин сои, родиола розовая, оливковое масло, экстракт дрожжей, витамин В2.
Filorga UV-BRONZE
от £25 – feelunique.com
Серия UV-BRONZE от Filorga – средства, которые не только защищают кожу от вредного воздействия УФ-лучей, но и одновременно придают ровный бронзовый загар, который, благодаря специальным компонентам, держится намного дольше. Кроме того, все средства содержат специальный антивозрастной комплекс – ингредиенты, которые насыщают кожу не хуже, чем кремы из основной линейки марки. Специальный запатентованный компонент всех продуктов UV-BRONZE – Global Anti-Aging, это мощный антиоксидант, который действует как щит для кожи, действие его запускается при попадании на кожу солнечных лучей – работает фотоактивируемая технология. Он обеспечивает коже высокую защиту от ультрафиолета и инфракрасного излучения и уменьшает признаки старения. Мне также нравятся легкая текстура и приятный цветочный аромат средства от Filorga.
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