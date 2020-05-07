Актуальная иммиграционная информация от компании Law Firm

Перечень квалификационных профессий сотрудников NHS для автоматического продления виз расширен

Как уже было ранее объявлено, работники системы NHS вместе с их зависимыми членами семьи, а также те, кто работает по медицинским специальностям за пределами NHS в частной практике, будут иметь право на автоматическое и бесплатное продление своей рабочей визы на один год.

C 1 мая 2020 года правительство Великобритании опубликовало более подробный список профессий в сфере здравоохранения, носители которых будут подпадать под условия программы продления медицинских виз для сотрудников NHS.

В него вошли такие специальности, как:

– биохимик

– научный сотрудник, который работает в области биологических исследований

– зубной врач

– медицинский работник

– практикующий врач

– медицинский рентгенограф

– акушерка

– медсестра

– специалист по трудотерапии

– офтальмолог

– фельдшер

– фармацевт

– физиотерапевт

– ортопед

– психолог

– социальный работник

– логопед и лингвист-терапевт

– профессиональный терапевт

Правительство Великобритании также посоветовало потенциальным заявителям проконсультироваться со своим работодателем, если они не уверены, позволяет ли их вид деятельности или должность продлить визу автоматически.

Социальные работники и иммиграционный статус детей на попечении

Министерство внутренних дел (Home Office) опубликовало рекомендации по оказанию помощи детям на попечении при получении иммиграционного статуса через систему EU Settlement Scheme, которая вступит в действие после “Брекзита”.

Home Office напомнил социальным работникам, что они должны либо подать заявление от имени ребенка, либо помочь старшим детям сделать это самостоятельно, если ребенок выступает объектом решения суда об уходе и попечительстве, временного распоряжения об уходе или распоряжения о размещении.

Молодым людям, которые уже не находятся на попечении и не нуждаются в уходе, следует предложить поддержку, которая бы смогла обеспечить подачу заявления на получение иммиграционного статуса через систему EU Settlement Scheme.

Это особенно важно в тех случаях, когда социальные работники уже помогли ребенку на попечении получить статус Pre-Settled Status, который должен быть повышен до статуса Settled Status после того, как он покинул попечение.

И хотя предоставление иммиграционных консультаций строго регулируется, Управление Комиссара иммиграционных служб (OISC) подтвердило, что лица, несущие родительскую ответственность за ребенка, не обязательно должны обладать юридической квалификацией, чтобы помочь им подать заявление через систему EU Settlement Scheme.

Однако в тех случаях, когда процедура не выполняется в соответствии с распоряжением об уходе и попечительстве над ребенком, муниципалитет или траст NHS должен проконтролировать, чтобы «эта поддержка не превращалась в иммиграционные консультации на регулярной основе».

В свою очередь некоммерческие организации выразили обеспокоенность в связи с тем, что дети, находящиеся на попечении, рискуют стать жертвами погрешностей в системе EU Settlement Scheme. Депутат парламента Стив Маккейб, сам бывший социальный работник, поднял этот вопрос в парламенте еще в прошлом году.

Маршрут Surinder Singh и « квалифицированный статус »

Суды, которые решают вопросы об иммиграционных льготах, часто вынуждены бороться со сложнейшим иммиграционным законодательством Британии.

Судебное дело HK v SSWP (PC) [2020] UKUT 73 (AAC) – пример одного из таких дел, рассматриваемых британскими административными апелляционными судами.

Это дело и решение по нему фактически подтверждают, что британский гражданин, который возвращается в Великобританию с членами семьи по визовому маршруту Surinder Singh, не обязан иметь «квалифицированный статус», чтобы позволить своей семье иметь право на проживание в Великобритании.

По закону визовый маршрут Surinder Singh в основном дает членам семьи британских граждан шанс обойти внутреннее законодательство Великобритании с его требованиями к минимальному доходу, тестами на знание английского языка и другими обременительными критериями. Если британский гражданин сможет доказать, что он воспользовался своими правами на свободное передвижение в другой стране ЕС (например, работая там по найму или будучи самозанятым в течение определенного периода времени), то члены его семьи могут вновь въехать (вернуться) в Великобританию вместе с ним в соответствии с законодательством ЕС.

С течением времени Министерство внутренних дел (Home Office) все больше и больше препятствовало использованию визового маршрута Surinder Singh и вводило явно незаконные требования. Например, вы должны были показать, что перенесли свой «центр жизни» в страну ЕС, в которую вы переехали, а британский гражданин должен был продемонстрировать, что он имеет «квалифицированный статус» для целей Закона «О свободном передвижении в ЕС» после возвращения в Великобританию.

В сентябре 2019 года, спустя почти шесть лет после вступления в силу теста о «центре жизни», Высший Арбитражный суд признал его требования несовместимыми с законодательством ЕС.

Новое судебное дело HK v SSWP (PC) [2020] UKUT 73 (AAC) 2020 года выделяет еще одно из этих незаконных требований – предполагаемую необходимость для британского гражданина показать, что он был «квалифицированным лицом» по возвращении в Великобританию, то есть работал по найму или был самозанятым лицом в течение определенного периода времени.

Судебный трибунал заявил, что если бы от британского гражданина требовалось, чтобы он был «квалифицированным лицом», то это бы:

[сдерживало] его от переезда из страны своего гражданства на работу в другую страну и лишало бы его уверенности в том, что он сможет продолжать жить с близкими родственниками после возвращения на родину.

Принуждение кого-либо работать или быть иным образом экономически активным может помешать им осуществлять свои права на свободное передвижение, что было бы нарушением законодательства ЕС.

Жаль, что это решение не было вынесено и не получило огласку несколько лет назад.

Хотя это отличный результат, реальность такова, что, как и решения по другим делам высшего трибунала по визовому маршруту Surinder Singh, оно было вынесено слишком поздно, чтобы быть полезным многим.

Ограниченная практическая ценность

Подавляющее большинство людей, которые въехали в Британию или имели право проживать в стране по маршруту Surinder Singh, теперь получат право подать заявку на получение Pre-Settled Status или Settled Status в соответствии с положениями ЕС.

Согласно вышеуказанному судебному решению, британские граждане больше не обязаны показывать, что они являются «квалифицированными лицами». Решение по этому судебному делу теперь обязывает Home Office рассмотреть вопрос о том, соответствует ли то или иное лицо требованиям положения 9 Регламента Европейского экономического содружества «независимо от того, является ли в Великобритании британский гражданин «квалифицированным лицом» в соответствии с положениями и законодательством ЕС».

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