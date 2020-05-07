Франция отменит двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании

Исключения также будут сделаны для жителей стран ЕС и Шенгенской зоны

С 11 мая граждане Соединенного Королевства смогут въезжать на территорию Франции без необходимости проходить двухнедельный карантин, сообщает портал SchnegenVisaInfo.

2 мая министр здравоохранения Оливье Веран объявил, что в целях борьбы с коронавирусом всех прибывающих в страну будут изолировать на две недели. Исключения сделаны только для граждан Великобритании, стран ЕС или Шенгенской зоны, а также тех, кто вынужден пересекать границу по работе. Информации о том, где приезжие проведут карантин, пока нет – вероятно, под это приспособят отели или медицинские центры.

При въезде во Францию граждане стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, должны предоставить визу или вид на жительство. Граждане ЕС не нуждаются в подтверждении статуса проживания, говорится на сайте SchnegenVisaInfo.

Власти страны приняли решение ослабить карантинные меры. С 11 мая откроются небольшие музеи, библиотеки, парки и кладбища, а людям разрешат собираться в группы до десяти человек, пишет The Telegraph. Пляжи, отели и рестораны останутся закрытыми до начала июня. Режим чрезвычайного санитарного положения во Франции продлен до 24 июля.