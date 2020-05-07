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Как работает приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом?

Как работает приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом?
Фото:123rf.com

Разбираемся вместе

По мнению ВОЗ, одним из самых эффективных способов борьбы с коронавирусом является отслеживание контактов зараженных. Чем больше людей узнают о распространении Covid-19, тем быстрее они смогут самоизолироваться и предотвратить распространение болезни.

Как можно отследить контакты?

На ранних стадиях эпидемии британское правительство опрашивало самих заболевших. Пациенты рассказывали, с кем за последние две недели они общались. Однако с увеличением числа зараженных делать это стало сложнее. По мнению правительства, сейчас люди могут извещать о болезни или подозрительных симптомах своих близких самостоятельно — по телефону или электронной почте. Кроме того, они могут позвонить на горячую линию NHS. Специально для этого правительство объявило о наборе 15 тыс. операторов, которые займутся обработкой звонков.

Еще одним помощником в этом деле может стать мобильное приложение NHSX, рассказывает BBC.

Как будет работать приложение NHSX?

Бесплатное приложение может скачать любой желающий. После его установки на телефоне необходимо включить Bluetooth. Если у пользователя возникли подозрительные симптомы, этой информацией можно поделиться в приложении. После чего оно анонимно отправит уведомления людям, с которым пользователь общался.

Испытания приложения уже начались на острове Уайт. Если они пройдут успешно, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок попросит и остальных жителей Великобритании установить приложение.

Нужен ли карантин, если есть приложение?

Отслеживание контактов помогло многим странам, однако эта мера всегда шла в дополнение к другим. Например, в Южной Корее правительство объявило об обязательной социальной дистанции и отслеживало выполнение правил с помощью камер CCTV. Великобритания не собирается применять такие жесткие меры, однако для эффективной работы приложения им должны воспользоваться не менее 60% населения. Социальную дистанцию при этом никто не отменял.

Анонимно ли приложение?

Технические специалисты NHS утверждают, что приложение обеспечивает анонимность и приватность. Кроме того, его установка — дело добровольное.

Технология отслеживания в приложении NHSX отличается от той, что предложили Apple и Google. Последние используют децентрализованную методику сбора и обмена данных, а в NHSX данные отправляются на сервер, через который и будут отслеживать контакты человека. По словам специалистов NHS, второй способ эффективнее.

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