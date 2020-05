Королева носит в сумочке талисманы на удачу

А еще — мятные леденцы, очки для чтения и пару фунтов мелочью

Образ жизни Елизаветы II мало похож на наш, однако своими привычками Ее Величество подчас не отличается от любой другой женщины и матери. Например, королева носит с собой то же, что и мы.

Как утверждают авторы книги What’s In The Queen’s Handbag: And Other Royal Secrets Фил Дэмпир и Эшли Уолтон, в ее сумочке всегда можно найти губную помаду Clarins, карманное зеркальце, авторучку, очки для чтения и мятные леденцы. А еще пару-другую фунтов для того, чтобы можно было оставить пожертвования в церкви, пишет The Sun.

Помимо этого, Ее Величество носит с собой талисманы на удачу — небольшие фигурки животных, с которыми играли ее дети — Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард. По сведениям авторов, в сумочке также лежит фото принца Эндрю, сделанное в 1982 году после возвращения с Фолклендской войны.

Однако сумочка — это не только аксессуар, но и способ общения королевы со своими помощниками. Если она ставит ее на стул, то можно расслабиться — беседа с гостями продлится еще долго. А вот если сумочка переместилась на пол, то Ее Величество собирается завершить разговор. Во время праздничных мероприятий и обедов королева информирует помощников о своем скором уходе, ставя сумку на стол.

