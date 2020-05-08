Eurostar обязал пассажиров носить маски

Руководство компании борется с распространением коронавируса

Компания Eurostar, занимающаяся высокоскоростными железнодорожными перевозками по Европе, обязала своих пассажиров носить маски, пишет The Evening Standard. Новая мера разработана «в соответствии с рекомендациями правительств Франции и Бельгии», говорится в официальном обращении компании.

Пассажиров без маски могут не пустить на поезд. Однако требования к средствам защиты не особо строгие: маска подойдет любая — главное, чтобы она надежно закрывала нос и рот. В целях борьбы с коронавирусом компания также отменила часть рейсов, оставив только четыре в день.

Представители Даунинг-стрит признали, что ношение масок может иметь «слабый, но положительный эффект» на сдерживание болезни. Борис Джонсон предположил, что их можно будет надевать после смягчения карантина, однако пока официальной рекомендации от правительства Великобритании не поступало.

Министр жилищного хозяйства Роберт Дженрик считает, что ношение масок — дело добровольное. «Это личный выбор каждого. Если вы пройдете по улицам, то увидите, что сейчас их носят больше людей, чем обычно», — заявил Дженрик BBC.