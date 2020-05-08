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Не все пабы откроются после эпидемии коронавируса

Не все пабы откроются после эпидемии коронавируса
Фото:123rf.com

Около 15 тыс. заведений не переживут карантин

Пабы, рестораны и кафе в Великобритании закрыты уже два месяца из-за пандемии коронавируса. Длительный карантин не пойдет им на пользу: далеко не все заведения смогут продолжить работу после снятия ограничительных мер, пишет The Evening Standard.

Исполнительный директор Британской ассоциации пива и пабов Эмма МакКларкин заявила, что около 15 тыс. пабов закроются насовсем, если карантин не снимут до октября этого года.

Однако оставшимся заведениям тоже придется туго: из-за социальной дистанции пропускная способность помещений уменьшится на 70%. Посетители станут меньше общаться и реже посещать питейные заведения, а персоналу придется не только выполнять заказы, но и следить за соблюдением дистанции.

В настоящее время правительство предоставляет гранты в размере до £25 тыс. предприятиям розничной торговли и гостиничного бизнеса, но только если их оценочная стоимость не превышает £51 тыс. МакКларкин настаивает на оказании аналогичной финансовой помощи своему сектору. По ее мнению, гранты должны выдаваться до тех пор, пока предприятия не войдут в привычный режим работы.

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