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Роль Елизаветы II во время Второй мировой войны

Роль Елизаветы II во время Второй мировой войны
юная Елизавета в апреле 1945 годаwikipedia.org

Будущая наследница престола водила и ремонтировала санитарные автомобили

На момент начала Второй мировой войны в 1939 году принцессе Елизавете было 13, а ее сестре Маргарет — 9 лет. Предполагалось, что их эвакуируют в США или Канаду, однако королева-консорт Елизавета, жена короля Георга VI и мать девочек, отказалась покидать своего супруга в столь тяжелое время.

В 1940 году юная Елизавета впервые приняла участие в радиопередаче BBC Children’s Hour («Детский час»), где обратилась к детям, пострадавшим от войны. Будущая наследница престола всеми силами стремилась помочь простым гражданам Великобритании и в 1945 году вступила в ряды Женского вспомогательного территориального корпуса (ATS), рассказывает The Independent.

За полгода службы будущая королева освоила профессию водителя-механика санитарных автомобилей и военных грузовиков, а также получила воинское звание лейтенанта. 18-летняя Елизавета наравне со всеми водила и ремонтировала машины скорой помощи, однако не оставалась в подразделении, а уезжала ночевать в Виндзорский замок.

Таким образом Ее Величество остается единственной женщиной – членом королевской семьи, вступившей в вооруженные силы, и является единственной из живущих глав государств, которая официально служила во время Второй мировой войны.

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