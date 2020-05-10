Людям можно свободно выходить на улицу, однако кафе и рестораны останутся закрытыми до июля

Борис Джонсон представил план поэтапного выхода из карантина, сообщает BBC. С 11 мая в Великобритании начнет действовать система предупреждения об опасности заражения коронавирусом (Covid Alert System). Уровень заражения будет измеряться по шкале от 1 до 5, где 1 — это полное отсутствие инфекции в стране, а 5 свидетельствует о критической ситуации и переполненности больниц.

По словам Джонсона, в пик эпидемии страна находилась на 4-м уровне, «однако благодаря общим усилиям по сдерживанию вируса мы можем начать двигаться к 3-му уровню». Следить за количеством заболевших и оповещать население об уровне заражения будет Объединенный центр биобезопасности (Joint Biosecurity Centre).

Премьер-министр также анонсировал некоторые послабления карантина.

С 11 мая людям, которые не могут работать из дома — например, строителям или производственному персоналу — разрешается выйти на работу. При этом им необходимо соблюдать социальную дистанцию. Если есть возможность — не использовать общественный транспорт, а добираться до работы пешком или на велосипеде.

С 13 мая жители Англии смогут заниматься спортом на улице и в парках без ограничений. Разрешается посещать игровые площадки, выезжать куда-либо на личном автомобиле — но также при условии соблюдения дистанции. Общаться и планировать поездки можно только с членами семьи.

С 1 июня начнут открываться школы; сначала на занятия отправятся ученики 1-х и 6-х классов начальных школ. Примерно тогда же начнется поэтапное открытие магазинов.

Пабы, рестораны и гостиницы откроются не раньше июля и только при условии низкого уровня заражения.

Прибывающих в Великобританию людей отправят на карантин. Детальный план правительство представит позднее.

В заключение Джонсон поблагодарил граждан за соблюдение правительственных рекомендаций.