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Эксклюзивная онлайн-выставка «Города-герои России»: в память о британском художнике Джанет Трелоар

Эксклюзивная онлайн-выставка «Города-герои России»: в память о британском художнике Джанет Трелоар
Фото:gbr.rs.gov.ru

В честь 75-летия Великой Победы и в память о британском художнике Джанет Трелоар представительство Россотрудничества в Лондоне совместно с обществом Westminster Russia Forum открывают эксклюзивную онлайн-выставку «Города-герои России». Джанет Трелоар (1940-2019) – британский художник-акварелист, член Королевского общества акварелистов, выпускник Оксфордского университета.

Художница решила создать цикл картин, посвящённых Второй мировой войне, будучи стойко убежденной в неоценимой роли советского народа в победе над нацизмом. Её убеждения были основаны на исторических званиях, полученных в результате многолетнего обучения, и собственных исследованиях.

В декабре 2004 года Джанет приезжала в Россию, чтобы начать писать картины военного цикла в местах, которые были в эпицентре страшного периода 1941-1945 годов. Джанет побывала на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге – месте погребения жертв блокады, в Москве в ледяных траншеях и блиндажах, сохранившихся в военном мемориале, в Волгограде на Мамаевом Кургане. Часто мороз в Санкт-Петербурге и Москве превращал акварель в лед на бумаге. Растаяв в тепле, кристаллы образовали особый рисунок на листах, который придал работам Джанет неповторимость. В Волгограде художница опустила несколько страниц своего альбома в воду Волги. Она хотела, чтобы работы несли в себе частичку реки, в которую пролилась кровь защищавших родину русских солдат, офицеров и мирных жителей. Джанет была уверена, что это придает особенную силу и глубину ее картинам.

Джанет Трелоар всегда была убеждена, что Европа должна помнить, кому обязана победой над нацизмом. Художница считала своим долгом напоминать о героической и жертвенной стойкости русского народа.

Janet Treloar message from Anton Chesnokov on Vimeo.

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