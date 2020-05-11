Работодатели и профсоюзы недовольны планом Бориса Джонсона

Выступление премьер-министра вызвало много вопросов

10 мая Борис Джонсон заявил о первых послаблениях карантина. Всем, кто не может работать из дома, разрешается выйти на работу. При этом им необходимо соблюдать социальную дистанцию и по возможности отказаться от общественного транспорта.

Выступление премьер-министра вызвало много вопросов, пишет Sky News. По словам директора Британской торговой палаты Адама Маршалла, фирмам и предприятиям нужен детальный план выхода из карантина и подробные рекомендации по улучшению рабочего пространства. «Компании сделают все возможное, чтобы защитить сотрудников и клиентов от коронавируса. Однако мы должны понимать, что нам следует изменить на рабочих местах и нужно ли использовать средства индивидуальной защиты», — добавил Маршалл.

«Правительство не снимает карантин, но разрешает людям идти на работу. Нам нужно больше ясности», — говорит генеральный секретарь профсоюза GMB Джон Филлипс. Профсоюз транспортных работников RMT посоветовал по возможности оставаться дома, несмотря на распоряжения премьер-министра. Как утверждает руководство, резкое увеличение количества пассажиров приведет к нарушению социальной дистанции и новым заражениям.

Меж тем, правительство опубликовало 50-страничный документ, в котором подробно изложило план выхода из карантина.