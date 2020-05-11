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Великобритания не будет помещать в карантин прибывающих из Франции

Великобритания не будет помещать в карантин прибывающих из Франции
Фото:123rf.com

Борис Джонсон и Эммануэль Макрон договорились о сотрудничестве

10 мая Борис Джонсон объявил, что в целях борьбы с коронавирусом всех прибывающих в страну будут помещать в двухнедельный карантин. Однако для жителей Франции сделано исключение, сообщает The Evening Standard.

Решение об этом было принято после телефонного разговора Бориса Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры европейских стран договорились поддерживать сотрудничество в вопросах борьбы с Covid-19 и предпринимать дальнейшие действия только после их обоюдного согласования, сообщает Даунинг-стрит.

Во Франции в настоящее время действует двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну, кроме жителей Великобритании, стран ЕС и Шенгенской зоны.

Газета The Times утверждает, что Великобритания также готова сделать исключение для прибывающих из Ирландии, с Нормандских островов и острова Мэн. По данным издания, карантинные меры начнут действовать в конце мая или начале июня.

«Карантин для прибывающих — хорошая идея, однако она требует детальной проработки. Нужно найти способ смягчить карантин, но не допустить второй вспышки болезни», — говорит профессор Оксфордского университета, доктор Питер Дробак.

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