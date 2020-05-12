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Галерее Тейт Модерн исполнилось 20 лет

Галерее Тейт Модерн исполнилось 20 лет
Фото:Елена Майорова // mayorova.net

Это один из самых популярных музеев современного искусства в мире

В понедельник 11 мая галерея Teйт Модерн отметила свое двадцатилетие. С момента своего открытия в помещении бывшей электростанции Bankside Power Station на южном берегу Темзы она приняла 100 млн посетителей.

Турбинный зал электространции превратился в просторный вестибюль с выставочными зонами, а в котельной разместились галереи. Бывшие нефтяные резервуары на нулевой уровне крыла Блаватник используются для представления различных перформансов, видеоарта, живых представлений.

В в Тейт Модерн выставлялись работы Василия Кандинского, Марка Шагала, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и Казимира Малевича, а также ведущих современных художников.

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