Галерее Тейт Модерн исполнилось 20 лет

Это один из самых популярных музеев современного искусства в мире

В понедельник 11 мая галерея Teйт Модерн отметила свое двадцатилетие. С момента своего открытия в помещении бывшей электростанции Bankside Power Station на южном берегу Темзы она приняла 100 млн посетителей.

Турбинный зал электространции превратился в просторный вестибюль с выставочными зонами, а в котельной разместились галереи. Бывшие нефтяные резервуары на нулевой уровне крыла Блаватник используются для представления различных перформансов, видеоарта, живых представлений.

В в Тейт Модерн выставлялись работы Василия Кандинского, Марка Шагала, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и Казимира Малевича, а также ведущих современных художников.