Цены на топливо опустились ниже £1 за литр

Morrisons, Asda и Tesco снизили цены на бензин и дизельное топливо

После обвала цен на нефть три британских супермаркета — Morrisons, Asda и Tesco — объявили о снижении цен на автомобильное топливо, сообщает The Guardian.

Первым это сделал Morrisons: стоимость за литр бензина на заправках опустилась до 99,7 пенса, за литр дизельного топлива — до 104,7 пенса. Asda быстро последовала его примеру и зафиксировала цены на том же уровне. По словам представителей компании, таким образом они хотели «поддержать жителей страны в эти беспрецедентные времена».

Цены на заправках Tesco — крупнейшего розничного продавца топлива в Великобритании — снизились до 99,9 пенса и 105,9 пенса за бензин и дизель соответственно.

Из-за эпидемии коронавируса и последовавшего за ним карантина цены на нефть обновили 21-летний минимум.

Стоимость одного барреля нефти Brent упала с $70 (£56,86) до $30 (£24,37). В какой-то момент за нефть этой марки даже давали всего $18 (£14,62).

Трейдеры начали делать ставки на скорый рост цен на нефть, так как США и Китай готовы «перезапустить» национальную экономику. В то же время крупнейшие мировые нефтяные производители сокращают ее добычу, чтобы избежать избытка предложения на рынке.