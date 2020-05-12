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В онлайн-концерте к 75-летию Победы принял участие Джереми Айронс

В онлайн-концерте к 75-летию Победы принял участие Джереми Айронс

Концерт вновь будут транслировать сегодня, 12 мая, в 19:00

9 мая на платформе Youtube состоялся онлайн-концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Музыкальный вечер организовала компания Ensemble Productions совместно с Россотрудничеством при поддержке “Русского радио” и музыкального телеканала RU TV.

Концерт собрал российских и британских музыкантов, пишет ТАСС. С российской стороны в нем приняли участие Лариса Долина, Олег Газманов, Лев Лещенко, Евгений Маргулис, Владимир Шахрин, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Надежда Бабкина и ансамбль “Русская Песня”, Валерия, Николай Басков, Пелагея, Александр Маршал, хор имени Александрова, Дина Гарипова, Мария Вебер и Согдиана.

С британской стороны выступили актер Джереми Айронс, бывший участник группы Iron Maiden Тони Мур, клавишник рок-группы Yes Рик Уейкман и тенор Расселл Уотсон.

Джереми Айронс прочитал на английском языке произведение Константина Симонова “Жди меня”. Эту же самую поэму он читал 10 лет назад со сцены переполненного зала Альберт-холла в Лондоне на 65-летии Победы.

Тони Мур исполнил композицию I believe in you (“Я верю в тебя”). “Я очень рад, что стал участником этого особенного концерта, при помощи которого мы отмечаем столь важную дату в нашей истории”, – сказал бывший клавишник известной британской хеви-метал-группы.

“Изначально, конечно, планировалась организовать настоящий концерт. В силу известных причин этого не получилось, но в этом есть и свои плюсы – в онлайн-режиме наш музыкальный вечер получился еще более масштабным. Я очень благодарна всем исполнителям, которые столь оперативно откликнулись на наше предложение и сделали возможным провести на самом высоком уровне концерт. Это очень важный день для граждан и России, и Великобритании, которые помнят и чтят подвиг своих предков. И я рада, что мы смогли внести свою скромную лепту в празднование 75-летия Победы”, – сообщила корреспонденту ТАСС глава компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец.

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В онлайн-концерте к 75-летию Победы принял участие Джереми Айронс
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