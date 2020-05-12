Правительство готовится к поэтапному открытию школ

Если уровень заражения коронавирусом останется низким, то с 1 июня в Великобритании начнут открываться школы. Об этом заявил Борис Джонсон 10 мая. Первыми туда вернутся ученики первых и шестых классов. Для соблюдения социальной дистанции количество учеников в классе могут сократить до пятнадцати человек, пишет BBC.

Школьников будут отправлять на перерывы небольшими группами и в разное время. Учителя будут следить за тем, чтобы дети чаще мыли руки, однако носить маски при посещении занятий необязательно. На перерывах и во время уроков школьники и учителя должны держаться на расстоянии двух метров друг от друга.

Тем не менее новость не обрадовала родителей.

Более 400 тыс. человек подписали онлайн-петицию, призывающую правительство предоставить родителям выбор — отправлять детей в школу или оставить их дома.

Согласно правительственному плану по выходу из карантина, родители не будут платить штраф, если решат не отпускать детей на учебу.

По мнению члена Национального профсоюза преподавателей (NEU) Мэри Бустед, правительство «поступает опрометчиво». «Учителя сомневаются, что в школах можно обеспечить социальную дистанцию», — добавила Бустед. Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс заявили, что не готовы открывать школы.