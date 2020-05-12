Ryanair возобновит 40% рейсов с 1 июля

Пассажиров обяжут носить маски в самолетах

Ирландская авиакомпания Ryanair сообщила о планах возобновить до 40% рейсов с 1 июля, сообщает ITV. Лоукостер восстановит 90% своих маршрутов и будет выполнять порядка одной тысячи рейсов ежедневно. Члены экипажа и пассажиры должны будут носить маски и проходить проверку температуры перед вылетом. В полете доступ к туалету будет возможен только по запросу, чтобы избежать очередей в проходе.

«Правительства европейских стран ограничили полеты на четыре месяца, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сейчас настало время их возобновить, чтобы мы могли позволить друзьям и семьям воссоединиться, а людям — вернуться к работе. Это также позволит “перезагрузить” туристическую индустрию в Европе», — объяснил генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон.

Ранее авиакомпания заявила, что сократит до трех тысяч рабочих мест из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса, отправит часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а другим сократит зарплаты примерно на 20%.