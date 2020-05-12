Государство продолжит выплачивать 80% от зарплаты до конца октября

Правительство продлит программу финансовой помощи

В марте этого года правительство пообещало выплачивать до 80% заработной платы всем, кто временно лишился работы из-за коронавируса. Программа финансовой поддержки должна была действовать до июня.

Как сообщает Sky News, министр финансов Риши Сунак продлил ее до конца октября. Сотрудники продолжат получать до 80% от дохода или до £2,5 тыс. в месяц. Если за это время они вернутся к рабочим обязанностям на неполный рабочий день, правительство продолжит поддерживать их финансово.

По мнению правительства, это позволит предотвратить 1,2 млн увольнений.

Анонсируя выступление министра финансов, Борис Джонсон отметил: «Я считаю, что программа финансовой поддержки Риши Сунака — одна из самых эффективных мер поддержки во время эпидемии коронавируса. Она не имеет аналогов в мире». Сам Сунак рассказал, что в программе поддержки участвуют 7,5 млн. человек.

Сегодня вечером на ежедневном брифинге по коронавирусу также выступят министр бизнеса Алок Шарма и министр транспорта Грант Шэппс. Они дадут советы работодателям по постепенному возвращению сотрудников и рекомендации по обеспечению безопасности в общественном транспорте.