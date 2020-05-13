О зависимостях во время эпидемии рассказывает психиатр-нарколог Ольга Романчук

В эпоху коронавируса врачи заняли первую линию обороны. И речь идет не только о тех специалистах, которые сейчас на передовой – в инфекционных больницах. Огромная нагрузка легла на плечи волшебников в белых халатах, сражающихся с зеленым змием. Чтобы побеседовать с врачом Ольгой Романчук, пришлось буквально караулить ее в перерывах между приемом пациентов, которые ждут доктора круглосуточно.

– Увеличилось ли количество вызовов после введения карантина?

– Сейчас во всем мире наблюдается повышенный спрос на наркологические услуги. В цифрах оценить пока сложно, но количество пациентов сопоставимо с сезонными пиками, связанными в обычное время с праздниками и выходными. Стационар, в котором я работаю, например, заполнен полностью.

– Какой алкогольный риск несет в себе коронавирус?

– Люди испытывают напряжение, тревогу и стресс, который часто пытаются снять алкоголем. Поэтому выросла вероятность срыва у тех, кто в ремиссии, и вероятность ухода в запой у систематически употребляющих, а у людей с бытовой формой пьянства есть риск незаметно перейти в стадию болезни. Постепенно снижается, а позже и вовсе утрачивается контроль – количественный (сколько выпито), ситуационный (где, когда и с кем) и качественный (качество и смешение алкоголя).

– Для тех, кто умеренно употребляет, риска нет?

– Риск есть для всех. Если раньше вы могли прийти домой и выпить вечером бокал вина, то сейчас это может быть и три, и четыре. Алкоголь не выход для снятия стресса. Что значит умеренное употребление? Чаще всего речь идет все о том же бытовом пьянстве, потому что в норме человек не должен прибегать к воздействию химического вещества, чтобы изменить свое состояние. Норма – не употреблять алкоголь, не потому что нельзя или вредно, а потому что незачем.

– Как же быть с привычным для британцев social drinking?

– Выросли продажи алкоголя по всему миру, его покупают даже те, кто обычно этого не делал. Но карантин не повод для веселья, не праздник. Это сложная для человека ситуация, и массовый стресс носит глубокий социальный характер. Но люди могут воспринять факт нахождения дома как выходной и начать расслабляться чаще, кто-то, прикладываясь к водке, а кто-то – к коллекционному вину.

– Обращаются в основном при интоксикации?

– Не только. Много обращений за психотерапевтической помощью, чтобы не сорваться. Лечение от алкоголизма, как и от других зависимостей, без поддерживающей психотерапии невозможно. Самые частые жалобы – стресс, отсутствие работы, ограничение свободы, страх и тревога. И такое состояние у людей сейчас повсеместно.

– Ходит шутка, что карантин не заметили только сидящие в декрете женщины.

– Смешно. Но, кстати, все мамы знают, как важен режим дня. Теперь это нужно всем. Тем, у кого уже были привычки, типа зарядки по утрам или прогулки с собакой, проще, остальным нужно ее выработать. Не формировать новую с нуля, а достать из шкафа старую – все то, что мы любим, но до чего давно руки не доходили.

Не стоит заставлять себя заниматься тем, чем вы никогда раньше не интересовались.Человеку нельзя внушить то, что чуждо его личности. Нужно искать скрытые резервы, вот этим и занимаются обычно психологи и психотерапевты. Но можно и самостоятельно справиться, сейчас самое время наводить порядок – в доме, жизни, голове.

– Мы говорим в основном про алкоголизм, но остальные зависимости – наркотическая, игровая и прочие – никуда не делись, как обстоит дело с ними?

– Если говорить о наркомании, я не заметила тенденции роста. К наркотической зависимости склонен определенный процент населения: кто уже употреблял, тот и употребляет, они обращаются за помощью в обычном режиме.

А вот игровая зависимость – да, возможно. Появилось больше свободного времени, люди больше сидят за компьютером. Но с такими вещами мало обращаются за помощью. И это очень сложная область – как с наскоку отличить игровую зависимость и киберспорт? Не забывайте про пищевую зависимость. Ожирение – актуальная тема. Все кругом круглосуточно готовят и заедают тревогу.

– Как распознать зависимость?

– Появляется тяга к предмету: наркотику, алкоголю, игре, телефону, еде, шопингу. Когда человеку тревожно, он сразу же обращается к нему. Постепенно формируется зависимость, и тяга становится труднопреодолимой – проснулся и сразу за телефон, например.

Когда человека лишают объекта зависимости, он испытывает дискомфорт, тревогу, агрессию, впадает в апатию. Это прекрасно видно на примере детей с их любовью к гаджетам – у них быстро формируется зависимость, но, к счастью, в отличие от взрослых, дети легче переключаются, и в раннем возрасте все можно исправить, если уделять ребенку больше внимания. И родители тоже должны понимать, что их поведение формирует детей. Например, пить при детях категорически нельзя.

– Что может помочь удержаться?

– При возникновении тяги надо звонить другу или психологу. Клубы анонимных алкоголиков довольно эффективно работают, и сейчас, чтобы люди не срывались, они начинают переходить в онлайн. Я говорю об осознанных алкоголиках, которые понимают, что это беда, болезнь, и у них цель – не сорваться.

– А как быть с теми, кто выпивает для профилактики коронавируса?

– Это очень серьезная проблема. Когда эпидемия только началась, данных было мало, и где-то прошла статья, что алкоголь помогает.

– Наверно, миф пошел от наркомовских военных ста граммов, которыми солдаты спасались в окопах от дизентерии.

– Вирус – не вызванная бактериями кишечная инфекция, у него другой способ распространения, поэтому в данном случае это бесполезно и вредно. Алкоголь сам по себе опасен и снижает иммунитет, он активно выводит из организма необходимые для формирования иммунного ответа витамины и микроэлементы.

Спиртное действует системно, нет органов или систем, которые он бы не поражал. Более того он не сочетается с большинством лекарств, может возникнуть отравление. И в довершение всего алкоголь – мощный депрессант.

– Есть ли безопасная доза?

– Это любимый вопрос моих пациентов. ВОЗ рекомендует не превышать стандартную дозу: рюмку водки, бутылку пива или бокал вина. Но редко кто этим ограничивается, а превысив дозу однажды, человек будет это делать постоянно. Толерантность у всех разная, кто-то пьянеет уже от рюмки. Как формируется алкоголизм? Все, что превышает норму, не расщепляется сразу и накапливается, разрушает мембраны клеток. Организму требуются огромные усилия, чтобы вывести токсины, и в какой-то момент он перестает справляться. Раз, два превысил дозу, а потом ее отмена или снижение вызывает дискомфорт, и включается механизм формирования зависимости. Поэтому играть с алкоголем опасно, вы всегда проиграете.

– А не проще ли наложить вето на продажу алкоголя?

– Сухой закон, как при Горбачеве, спровоцирует рост подпольного производства. Но для первичной профилактики – когда мы хотим, чтобы народ не спивался – разумные и постепенные ограничительные меры очень эффективны. Посмотрите, как мы меньше стали курить с запретом на курение в общественных местах. Но зависимые люди останутся всегда, это неизбежно.

– А не вырастет ли пьянство, когда люди выйдут из карантина?

– Нас ждет жизнь после катастрофы. Карантин поднимает большой пласт социальных проблем. Нам надо будет справляться с экономическими последствиями пандемии, безработицей. Если совладать со стрессом, а не уходить в запой или депрессию, то можно использовать это время как ресурс для новых возможностей. Но мы забываем о тех, кто потерял близких в этот период, мы забываем о медиках, которым обеспечен посттравматический синдром. Так что мы будем подводить итоги уже потом, а пока надо удержаться.

Беседовала Маргарита Баскакова