Любители кино смогут насладиться фильмами под открытым небом

Автокинотеатры переживают взлет на фоне пандемии
Хотя все мы знаем, что соблюдение социальной дистанции поможет пережить эпидемию коронавируса с наименьшими потерями, не скучать по прежней жизни просто невозможно. До пандемии мы посещали рестораны и кафе, с нетерпением ждали премьеры блокбастеров и ходили на них в кино.
Обычные кинотеатры закрыты до июля, однако шанс насладиться любимыми фильмами у британцев все же появится. С 2 июля по 20 сентября в одиннадцати городах Великобритании откроются автокинотеатры The Drive-In, сообщает My London.
Оборудовать площадку под открытым небом гораздо проще, а главное — зрители не смогут заразить друг друга, находясь в машинах. Автомобили будут припаркованы на расстоянии двух метров друг от друга, а въезд на территорию кинопарка будет контролироваться специальными камерами.
Организаторы обещают показывать от классики мирового кинематографа до современных фильмов и любимых семейных комедий. Еду и напитки во время киносеанса можно заказать через специальное приложение, официант доставит их прямо к машине.
Даты киносеансов по городам:
Лондон — 2-5 июля
Бирмингем — 9-12 июля
Манчестер — 16-19 июля
Ньюкасл — 23-26 июля
Эдинбург — 30 июля – 2 августа
Глазго — 6-9 августа
Ливерпуль — 13-16 августа
Кардифф — 20-23 августа
Бристоль — 27-30 августа
Саутгемптон — 3-6 сентября
Брайтон — 10-13 сентября
Лондон — 17-20 сентября
Стоимость билетов — от £35. Они поступят в продажу 27 мая. Узнать подробную информацию можно на сайте автокинотеатра.
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