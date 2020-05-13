Любители кино смогут насладиться фильмами под открытым небом

Автокинотеатры переживают взлет на фоне пандемии

Хотя все мы знаем, что соблюдение социальной дистанции поможет пережить эпидемию коронавируса с наименьшими потерями, не скучать по прежней жизни просто невозможно. До пандемии мы посещали рестораны и кафе, с нетерпением ждали премьеры блокбастеров и ходили на них в кино.

Обычные кинотеатры закрыты до июля, однако шанс насладиться любимыми фильмами у британцев все же появится. С 2 июля по 20 сентября в одиннадцати городах Великобритании откроются автокинотеатры The Drive-In, сообщает My London.

Оборудовать площадку под открытым небом гораздо проще, а главное — зрители не смогут заразить друг друга, находясь в машинах. Автомобили будут припаркованы на расстоянии двух метров друг от друга, а въезд на территорию кинопарка будет контролироваться специальными камерами.

Организаторы обещают показывать от классики мирового кинематографа до современных фильмов и любимых семейных комедий. Еду и напитки во время киносеанса можно заказать через специальное приложение, официант доставит их прямо к машине.

Даты киносеансов по городам:

Лондон — 2-5 июля

Бирмингем — 9-12 июля

Манчестер — 16-19 июля

Ньюкасл — 23-26 июля

Эдинбург — 30 июля – 2 августа

Глазго — 6-9 августа

Ливерпуль — 13-16 августа

Кардифф — 20-23 августа

Бристоль — 27-30 августа

Саутгемптон — 3-6 сентября

Брайтон — 10-13 сентября

Лондон — 17-20 сентября

Стоимость билетов — от £35. Они поступят в продажу 27 мая. Узнать подробную информацию можно на сайте автокинотеатра.