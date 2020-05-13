Депозит: новые условия и прежние требования

Времена, когда банки давали ипотечный кредит (mortgage) на полную стоимость дома, давно прошли. На сегодняшний день банки считают более безопасным, если при получении ипотеки покупатель частично использует и собственные средства – депозит. Такая позиция гарантирует банку, что при снижении цены на недвижимость доля банка останется неизменной. Как только ситуация на рынке недвижимости ухудшается, размер минимального депозита начинает увеличиваться.

За последние два месяца размер минимального депозита вырос в два раза – до 10%. На такой депозит согласны всего несколько банков, которые принимают документы, но откладывают решение до тех пор, пока у них появится возможность физически оценить покупаемую недвижимость.

Сейчас, когда банковские оценщики не могут зайти в чужое жилье, правильная оценка недвижимости стала одной из главных проблем на фоне прогнозируемого падения цен на недвижимость.

Большинство банков решает ее путем увеличения минимального депозита до 30-40 процентов от стоимости недвижимости. Так банки сглаживают риски от удаленной оценки недвижимости.

Очень важная информация, которую вы обязаны предоставить при внесении депозита, его источник. Будьте готовы к тому, что банк и нотариус обязательно спросят вас о том, откуда вы эти деньги взяли. И это не только требования FATF (Financial Action Task Force) по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, но и обязанность банка – знать обо всех ваших финансовых обязательствах, особенно тех, что идут под залог покупаемой недвижимости.

Самый простой вариант депозита – это ваши сбережения, которые хранятся на сберегательном счете в банке. Под сбережениями понимаются средства, которые вы регулярно откладывали с вашей зарплаты или с доходов от предпринимательской деятельности. Чтобы подтвердить источник такого депозита, нотариусы просят показать банковские выписки за последние полгода-год.

Если вы хотите взять кредит и использовать его как депозит, знайте, что этот вариант не понравится ни одному банку, потому что в таком случае вы берете заем, чтобы оформить на него еще один кредит.

Если же деньги на депозит вам подарили родственники или друзья, будьте готовы предоставить соответствующие разъяснения и документы. Прежде всего нужно узнать, приемлем ли gifted deposit для банка, в котором вы хотите получить кредит. Некоторые банки могут и вовсе отказать, а если согласятся, то только при условии, что такие средства составляют лишь определенную часть от вашего депозита, например, не больше его половины. Банк и нотариус также попросят вас обьяснить, кто именно и на каких условиях дал вам эти деньги, нужно ли их будет возвращать, будете ли вы платить проценты и будет ли «даритель» претендовать на долю в покупаемой недвижимости.

И это не праздное любопытство банковских работников. В этом случае речь идет и о дополнительных финансовых обязательствах. Ведь при определении максимальной суммы ипотечного кредита банк учитывает все ваши финансовые обязательства. А информацию о выплате долга родственникам вы, скорее всего, туда не включали, и банк о них не знает. Следовательно, получив информацию о договоренности вернуть депозит родственникам или о выплате процентов по долгу, банк может и вовсе отменить решение о выдаче вам ипотечного кредита.

Банки четко определяют список людей, кто может подарить вам деньги. Это отец, мать, брат, сестра или бабушка с дедушкой. В щедрого «друга» или «соседа» банки не поверят.

Если же ваш депозит – это средства от продажи недвижимости на родине или полученное наследство, от вас также потребуют предоставить подтверждающие документы. Также примите во внимание, что если вы претендуете на статус first time buyer, то это подразумевает, что у вас нет и никогда не было недвижимости нигде в мире.

Если для того, чтобы собрать депозит, вы продали какое-то имущество, например, дорогой компьютер, машину, скутер, – сохраните подтверждающую информацию, например, копию объявления о продаже, расписку о получении денег, контактные данные покупателя и т.п.

Чтобы ваш депозит не стал существенной помехой при покупке недвижимости, я советую поговорить с консультантом по ипотеке о том, какие документы понадобятся вам для подтверждения его происхождения, и подготовить их заранее.