Магия аниме 

Cемь фильмов студии Ghibli, которые можно посмотреть на «Нетфликсе»

Студия Ghibli – это почти как Disney, символ качества, мирового успеха, универсальности языка и способности говорить на нем с детьми все новых и новых поколений. Только Disney слишком быстро превратился в корпорацию, а Ghibli всегда сохраняла атмосферу большой семьи, возглавляемой продюсером Тосио Судзуки и режиссерами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой. В этом году у студии после большого перерыва должна выйти новая картина Миядзаки «Как поживаете?», и хотя неизвестно, помешает ли в этом карантин, но пересмотреть лучшие картины студии как раз сейчас самое время. Тем более что они теперь почти все доступны на «Нетфликсе».

«Навсикая из долины ветров»

Начнем с первого фильма студии, он был создан еще до ее официального основания, но той же командой. Поначалу может показаться, что он несколько выпадает из общей концепции мультиков Ghibli: постапокалиптический и довольно жестокий мир, сложные политические интриги враждующих держав, батальные сцены, напоминающие о «Дюне» и «Звездных войнах». Но если присмотреться повнимательнее, выясняется, что все главное Хаяо Миядзаки заложил уже здесь. Главная героиня – девушка, как и в большинстве произведений Миядзаки, экологические проблемы напрямую связаны с нравственными и принципиально важны для судьбы не только героев, но и всего мира. А также – невероятное качество рисованной анимации, философские идеи в легкой форме и гигантские волшебные существа. Идеи «Навсикаи» спустя годы отозвались в еще более зрелой «Принцессе Мононоке».

«Мой сосед Тоторо»

Полный противовес «Навсикае», трогательная семейная анимация с самым большим франшизным потенциалом в истории Ghibli. Мало того, что неуклюжий пушистый зайцеподобный Тоторо стал логотипом студии, он еще и просто наиболее узнаваемый персонаж ее мультиков во всем мире. А ведь там еще и гигантский Котобус, после которого любой городской транспорт кажется скучным и бессмысленным. Правда, современному западному зрителю немного дико смотреть, как две маленькие девочки без взрослых слоняются по лесу, пока мама лежит в больнице, а папа круглосуточно занят работой и не обращает на детей никакого внимания. С другой стороны, как раз «Тоторо» – отличный способ борьбы с гиперопекой.

«Унесенные призраками»

Самый титулованный фильм Ghibli – он получил «Золотого медведя» в Берлине, «Оскар» и наивысшее место среди анимационных фильмов в топе IMDb, не считая кассовых достижений и обязательного присутствия в любых рейтингах критиков. Посыл, конечно, не самый лицеприятный: мещанство и потребительское отношение к жизни родителей довело их буквально до свинского состояния, так что девочке Тихиро приходится совершить немало подвигов, чтобы спасти их. Это не только пафосный антикапиталистический памфлет, но и великолепная, захватывающая сказка в традициях «Карлика Носа». И сделана она была как раз в тот момент, когда западная анимация срочно переключалась на CG. Миядзаки же доказал, что лучше живого рисованного мультика ничего быть не может.

«Мои соседи Ямада»

Исао Такахата, как и Миядзаки, эксцентричный гений, с еще более анархическим внутренним устройством и экспериментальным подходом к анимации. Словно бы в полемике с ненавидящим электронику Миядзаки, Такахата создал «Соседей» целиком на компьютере, да еще и в технике, предельно дистанцирующемся от общего стиля картин студии. Кажется, как будто мультфильм не дорисован, зрителю нужно самому заполнить воображением пустоты в кадре, недописанные контуры предметов, черты лиц героев. Кроме того, у фильма нет единого сюжета, это, скорее, серия коротких анекдотов (язык не поворачивается назвать новеллами) из жизни отдельно взятой семьи. Слишком необычное исполнение не дали фильму стать коммерческим хитом, но не влюбиться в него невозможно.

«Сказание о принцессе Кагуя»

Последний шедевр Исао Такахаты. Над ним работали много лет: на студии все шутили, что Такахата никогда его не закончит. То, что картина успела увидеть свет, не меньшее чудо, чем сам фильм. Такахата пытался сделать его еще в 60-х, потом все отложилось, затем он вернулся к проекту, но работал, по мнению даже не слишком любящего спешку Миядзаки, невероятно медленно. Фильм стоил студии 50 млн долларов, это безумно дорого не только для Японии, но и для любой страны: у «Сталинграда» Бондарчука, например, бюджет был 30 млн. Но каждый кадр этой картины – это вихрь эмоций, какой-то многовековой пласт мифов и легенд, взрослый сон о детской сказке. Простейшая история о волшебной девочке, которая пришла к людям, а потом покинула их, запуталась в тростниковых зарослях, складках кимоно и старинных ритуалах.

«Ветер крепчает»

Большая редкость для Миядзаки – главным героем стал юноша, а из магии остались только редкие видения персонажа. Но это мудрый, величественный пацифистский фильм о судьбе художника, хотя профессия протагониста – авиаконструктор. Путь Дзиро лежит через трагедии его страны: землетрясение, гибель близких людей, участие Японии во Второй мировой и союз с милитаристской Германией. Его мечта – создавать прекрасные самолеты, но даже самые светлые замыслы, воплощаясь, становятся орудиями в руках гораздо более прагматичных людей «сверху». Самолеты должны не соревноваться с птицами красотой, а нести на борту бомбы и сеять смерть. Этот конфликт творца и мира вынесен в фильме на первый план и раскрыт с присущими Миядзаки прямотой и глубиной.

«Со склонов Кокурико»

Можно еще долго говорить о лентах студии Ghibli, но закончим тихой лирической картиной сына Миядзаки Горо. Это бытовая ретроистория о девушке Уми. Она ходит в школу, учится решать детские и взрослые проблемы, встречает первую любовь, но все это происходит без вмешательства потусторонних сил. Главный образ фильма подобен хокку: в память о погибшем отце Уми каждое утро поднимает над домом флаг – когда-то он помогал отцу-моряку найти по морю дорогу домой. Полное отсутствие действия, неторопливая музыка, короткие диалоги – «Со склонов Кокурико» словно переносит нас в мир, наследующий кинематографу Ясудзиро Одзу и других классиков японской бытовой драмы. Это подарок для взрослых, хотя и дети в этом умиротворяющем мирке тоже обязательно найдут для себя место.

Сергей Сычев