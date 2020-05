Актуальная юридическая и бизнес-информация от компании Law Firm

Мигранты без права на пособия

Мигранты, чья виза предусматривает, что они не могут «обращаться за государственными средствами и пособиями», находятся в трудном положении. Без доступа к таким пособиям и льготам, компенсирующим потерю дохода от работы, многие сталкиваются с большими финансовыми трудностями.

В правительственном указании, опубликованном еще 23 апреля, говорится, что мигрантам, которые не могут обратиться за государственными средствами и пособиями, оказывается определенная поддержка на бесплатной основе, в том числе:

– тестирование и лечение коронавируса

– доставка на дом продуктов питания и медикаментов для профилактики заражения как особо уязвимого лица

– обязательное предоставление пособия по болезни

– пособие по найму и поддержке за счет взносов под названием Contributory Employment and Support Allowance

– схема сохранения рабочих мест при коронавирусе и схема поддержки доходов от самозанятости при коронавирусе под названием Coronavirus Job Retention Scheme и Coronavirus Self-employment Income Support Scheme

6 и 7 мая 2020 года состоялось заседание Высокого суда по вопросу о сохраняющейся законности положения об отсутствии финансовых ресурсов для предоставления государственных средств и пособий для таких мигрантов.

По словам участвующих в этом деле адвокатов, Министерство внутренних дел (Home Office) издало пересмотренное руководство для сотрудников, в котором им предписывалось «обеспечить сочувственное и оперативное принятие решений» во время пандемии при работе с заявителями, стремящимися к тому, чтобы их ограничительное условие по визе «не прибегать к государственным средствам и пособиям» было снято.

Представитель проекта Unity, который поддерживает мигрантов, пострадавших от вышеуказанного ограничительного условия по визе, и участвует в этом деле, сказал по этому поводу следующее:

«У нас уже были заверения от Министерства внутренних дел, что они будут рассматривать заявки на отмену условия «не обращаться за государственными средствами» быстро и с сочувствием к мигрантам, но это никогда не подтверждалось на практике. Совсем наоборот. У нас нет никаких оснований ожидать, что на этот раз все будет иначе. Однако мы настоятельно призываем всех, кто находится в этой ситуации, как можно скорее подать заявку на изменение визовых условий и сообщить нам, как она продвигается. Мы будем собирать доказательства, чтобы показать суду, что вся эта схема бесчеловечна и должна быть изменена».

Кроме того, адвокаты добились от Министерства образования обещания предоставить бесплатное школьное питание семьям, у которых нет возможности получать государственные средства и пособия.

Великобритания и Греция подписали исторический план действий по борьбе с нелегальной миграцией

Великобритания и Греция взяли на себя обязательство углубить сотрудничество в сфере противодействия незаконной миграции в Восточном Средиземноморье.

Совместный план действий 22 апреля 2020 года подписали министр иммиграции Соединенного Королевства Крис Филп и заместитель министра по делам миграции и предоставления убежища Греции Георгос Кумутсакос. Шаг свидетельствует о твердой приверженности обоих правительств расширению сотрудничества на фоне высоких показателей нелегальной миграции в Европу через Грецию.

Министр по вопросам соблюдения иммиграционного законодательства Крис Филп заявил следующее:

«Нелегальной миграции способствуют опасные, злонамеренные преступники, пользующиеся теми отчаянными ситуациями, в которых оказываются многие люди. Они не заботятся о безопасности вовлеченных в это дело людей. Наш совместный план действий обеспечит выполнение обязательства по обеспечению безопасности наших границ и будет препятствовать тем, кто рассматривает возможность совершения опасного и незаконного путешествия в Грецию через Европу и, во многих случая, с конечной остановкой в Великобритании».

Греция является одной из первых стран, которую мигранты посещают на своем маршруте через Европу, и используется как отправной пункт значительной частью мигрантов, стремящихся попасть в Великобританию нелегально.

Данный план действий укрепит отношения Великобритании с одним из ее ключевых партнеров в борьбе с нелегальной миграцией и позволит улучшить сотрудничество по целому ряду вопросов.

Это обеспечит максимально эффективный процесс предоставления убежища и возвращения людей в рамках процедуры депортации, укрепит и без того налаженное сотрудничество между правоохранительными органами Великобритании и Греции в целях ликвидации сетей незаконного ввоза мигрантов и борьбы с организованной иммиграционной преступностью, а также возобновит сотрудничество в области поиска и спасения людей в Эгейском море за счет нового развертывания пограничных сил Великобритании.

Новый план вступает в силу немедленно.

Апелляцию на предоставление статуса ПМЖ по Ankara Agreement отклонили

Апелляционный суд отклонил апелляцию турецких владельцев бизнеса, оспаривающих сокращение их прав в отношении подачи на ПМЖ статус согласно Ankara Agreement. Речь идет о судебном деле R (Alliance of Turkish Business People Ltd) v Secretary of State for the Home Department [2020] EWCA Civ 553.

Самозанятые турецкие бизнесмены обычно имели право подавать заяку на статус ПМЖ (Indefinite Leave to Remain), который давал им возможность остаться в стране после четырех лет проживания в Великобритании на основании Ankara Agreement, бесплатно и без сдачи теста по английскому языку. Эти полезные права вытекали из Ankara Agreement – договора с Турцией, участником которого Великобритания стала в 1973 году.

В течение многих лет установившееся понимание договора заключалось в том, что правительство Великобритании должно было предоставить этой группе бессрочный вид на жительство (ПМЖ) на тех же условиях, что и в 1973 году.

Но юридический ландшафт изменился. Пару лет назад Министерство внутренних дел (Home Office) осознало, что оно больше не связано этой «оговоркой о неизменности положений Ankara Agreement» и может заставить турецких бизнесменов вернуться к обычному маршруту и условиям для подачи и получения статуса ПМЖ согласно британским иммиграционным правилам.

Группа резидентов турецкого происхождения и гражданства оспорила ретроспективное применение новой политики Home Office к их делам.

В прошлом году в Высоком суде Великобритании судья Дингеманс пришел к выводу, что действительно существует законное ожидание получения бессрочного вида на жительство (ПМЖ) по старым правилам на основании Ankara Agreement. Но поскольку это можно было бы законно оправдать, то никаких проблем с публичным правом не возникало.

Апелляционный суд пошел еще дальше, обнаружив, что с самого начала не было никаких законных ожиданий получения бессрочного вида на жительство (ПМЖ) по старым правилам на основании Ankara Agreement.

Правительственное руководство Home Office действительно описывало положение о неизменности правил и условий Ankara Agreement, но «давало лишь рекомендации относительно положения дел в том виде, в каком оно существовало в то время».

Суд пришел к выводу, что Home Office не давал обещания соблюдать правила и не изменять их в будущем.

К сожалению для владельцев бизнеса судья Фло сказал, что он был бы готов разрешить их апелляцию в положительном ключе, если бы не отсутствие квалифицированного представительства, вызывающего законные ожидания.

Истцы должны подать апелляцию на данное решение в Верховный суд в установленные законом сроки.

Открыт доступ к схеме поддержки самозанятых лиц

Министерство финансов заявило, что с 8 часов утра 13 мая самозанятые лица, а также члены партнерств, чей бизнес пострадал от коронавируса, смогут воспользоваться правительственным грантом в размере 80% от их среднемесячной торговой прибыли.

Схема поддержки доходов самозанятых лиц разработана таким образом, чтобы соответствовать поддержке, оказываемой по схеме сохранения рабочих мест для работников.

Платежи будут покрывать три месяца упущенного дохода и будут выплачиваться единым платежом в размере, не превышающем £7 500 в течение шести рабочих дней после одобрения заявки. Процесс будет осуществляться Налоговой службой Великобритании (HM Revenue & Customs (HMRC)).

Те индивидуальные предприниматели, которых определили как потенциально подходящих для этой схемы, уже были уведомлены HMRC и могут использовать полученную уникальную ссылку для подачи заявки.

Это самый крупный пакет прямой финансовой поддержки для фрилансеров и самозанятых лиц с начала объявления карантина. Заявки на схему можно подать в том числе за прошлый период, начиная с марта.

Правительство не сообщило о том, будет ли эта схема также продлена в соответствии со схемой сохранения рабочих мест для работников.

Наши квалифицированные юристы подробно объяснят, как подать заявление на финансовую поддержку как наемным сотрудникам, так и самозанятым лицам. Будем рады вам помочь в это непростое время!