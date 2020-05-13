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Потребительские расходы снизились больше чем на треть во время карантина

Потребительские расходы снизились больше чем на треть во время карантина
Фото:123rf.com

Британцы стали меньше тратить на поездки и походы в пабы

Потребительские расходы населения Великобритании снизились на 36,5% по сравнению с прошлым годом. Это самое большое падение за последние пять лет, пишет The Financial Times со ссылкой на исследование Barclaycard.

За время карантина британцы стали вдвое меньше тратить на поездки. Выручка баров, пабов и ресторанов в апреле снизилась на рекордные 97%. Предприятия общественного питания пострадают от эпидемии карантина сильнее всего — согласно новым распоряжениям правительства они останутся закрытыми для посетителей до июля.

Жители Великобритании стали больше тратить на продукты и приобретать товары онлайн, однако даже это не смогло остановить падение потребительских расходов. Продажи британских супермаркетов выросли на 14,3%, поскольку люди стали чаще готовить дома. Расходы на онлайн-доставку продуктов питания увеличились на 25%. Кроме того, семьи потратили на 50% больше на оплату стриминговых сервисов и иного цифрового контента.

По данным Barclaycard, девять из десяти человек за время карантина смогли увеличить свои денежные накопления. В опросе приняли участие более 2 тыс. человек — по их словам, так они смогут чувствовать себя увереннее, несмотря безработицу негативные прогнозы в отношении экономики.

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