Покупателям разрешили осматривать квартиры и заключать сделки

Рынок недвижимости Англии начал восстанавливаться после семинедельного перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, пишет The Guardian. Согласно постановлениям правительства, с 13 мая агентства недвижимости могут вернуться к работе. Арендаторам и покупателям разрешается осматривать квартиры, заключать сделки и переезжать при условии соблюдения социальной дистанции.

Большинство британцев по-прежнему находится на самоизоляции и может покидать дом только по особо важным причинам. Теперь к ним относятся выезд и осмотр квартиры вместе с агентом по недвижимости, подготовка недвижимости к продаже или въезду жильцов, а также сам переезд.

По данным сервиса по продаже и покупке недвижимости Zoopla, из-за карантина в Великобритании было приостановлено 373 тыс. сделок с недвижимостью на общую сумму £82 млрд. Количество новых сделок в апреле упало на 90% по сравнению с периодом до эпидемии.

Министр жилищного хозяйства Роберт Дженрик рассказал, что 450 тыс. человек не смогли осуществить свои планы по переезду вовремя. «Теперь мы начинаем постепенно двигаться вперед. Я надеюсь, что все, кто терпеливо ждал возможности переехать, наконец смогут это сделать», — добавил министр.