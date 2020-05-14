Аннулирование британского гражданства не препятствует его лишению

Лишение людей гражданства стало популярным времяпрепровождением во времена работы министра внутренних дел Великобритании Терезы Мэй.
Одним из способов отбора у британских граждан их статуса является так называемое “лишение гражданства”, которое представляет собой процесс, определяемый законом и гарантируемый апелляцией, подаваемой парламентом.
Лишение гражданства может быть произведено на основании общественного блага, как в случае с Шамимой Бегум, или на основании того, что человек обманул власти с целью получения гражданства. Гражданство этого человека признается предоставленным, но затем снова отнимается.
Другой путь – это “аннулирование”, которое ранее было неясным процессом общего права, используемым в тех случаях, когда человек выдавал себя за другого, чтобы ложно претендовать на гражданство.
О подробностях интересного дела – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.
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