Аннулирование британского гражданства не препятствует его лишению

Лишение людей гражданства стало популярным времяпрепровождением во времена работы министра внутренних дел Великобритании Терезы Мэй.

Одним из способов отбора у британских граждан их статуса является так называемое “лишение гражданства”, которое представляет собой процесс, определяемый законом и гарантируемый апелляцией, подаваемой парламентом.

Лишение гражданства может быть произведено на основании общественного блага, как в случае с Шамимой Бегум, или на основании того, что человек обманул власти с целью получения гражданства. Гражданство этого человека признается предоставленным, но затем снова отнимается.

Другой путь – это “аннулирование”, которое ранее было неясным процессом общего права, используемым в тех случаях, когда человек выдавал себя за другого, чтобы ложно претендовать на гражданство.

О подробностях интересного дела – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.

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