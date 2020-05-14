Пока вы в больнице

Дети

Многие родители обеспокоены ситуацией, связанной с коронавирусом. И причина тревоги здесь не только в опасности самой болезни, но также и в неотступной мысли: кто будет заботиться о детях, если их мама и папа вдруг заболели? Еще более уязвимы родители, воспитывающие детей в одиночку.

Правительство и Национальная служба здравоохранения (NHS) советуют заранее подготовить план на такой экстренный случай:

– определите круг знакомых и родственников, которые будут готовы помочь вам в случае необходимости и переговорите с ними;

– рассмотрите соседей в качестве запасного варианта;

– составьте список лиц для экстренной связи и оставьте его на виду в доступном месте;

– если у вас нет родственников, знакомых или соседей, которые могут помочь, обратитесь в муниципалитет (council). Органы местного самоуправления контактируют с различными организациями, способными предоставить помощь и поддержку.

«Таким впечатлительным людям, как я, во время эпидемии приходится нелегко. Я основательно подошла к ситуации и уже несколько месяцев назад разработала целый план на случай, если вдруг окажусь в больнице. Я одна воспитываю дочку и хотела заранее подготовиться: составила список важных контактов, научила дочь, как вызвать скорую помощь, договорилась с несколькими подругами, готовыми принять дочь, создала папку важных документов, даже подписала доверенность и составила завещание. Возможно, это чересчур, но мне так спокойнее, так как родственников у меня в этой стране нет».

Дарья, учитель начальной школы, Лондон

Как бы страшно это ни звучало, но бывают случаи, когда приемная семья – это единственный выход из трудной ситуации. Когда оба или единственный родитель попадают в больницу и в окружении никого нет, кто смог бы остаться с детьми или забрать к себе, этим вопросом занимаются специальные службы.

Если у вас уже есть симптомы и вы переживаете о том, что будет с детьми в случае вашей госпитализации, обратитесь в местное самоуправление. Здесь вам расскажут об услугах, которые вы сможете получить в своем районе.

В частности – это временное проживание в приемной семье. Такая система работает не только в ситуациях, связанных с Сovid-19, но и в тех случаях, когда, например, родителю-одиночке необходимо сделать операцию. При плановой госпитализации вопрос временного размещения ребенка в приемной семье планируется заранее. Предложить помощь и начать процесс определения ребенка в такую семью может, к примеру, ваш лечащий врач или муниципалитет. Если же вы чувствуете себя очень плохо и нуждаетесь в медицинской помощи, обратитесь за ней по номеру 111, где вас также проконсультируют относительно будущего детей.

Бояться временной опеки не стоит, так как вас ни в коем случае не лишают родительских прав. Emergency foster care – это проживание детей у приемных родителей в случае экстренной необходимости и без юридического усыновления или удочерения. Помощь принимающих семей может понадобиться в любое время суток и совершенно в разных ситуациях (например, пожар, авария) для того, чтобы обезопасить и поддержать детей. Чаще всего дети размещаются в семью, которая находится ближе к дому ребенка географически. Это позволяет посещать ту же школу и общаться с друзьями. В идеальном варианте такая неотложная помощь оказывается несколько дней, но на деле каждая ситуация рассматривается индивидуально.

«Детей обычно привозят очень поздно вечером без сменной одежды. Поэтому мы стараемся всегда иметь несколько дополнительных комплектов и принимаем детей как долгожданных гостей. Хорошо, когда свободная комната готова к таким гостям».

Люси, приемный родитель, оказывает уход за детьми в сложных ситуациях, Лондон

Сегодня многие местные органы власти обращаются к жителям с просьбой временно принять оставшихся без поддержки родителей детей в их семьи. Если вы хотите помочь, обратитесь в муниципалитет или непосредственно в организации, занимающиеся подготовкой приемных семей (Capston foster care, Perpetual Fostering, UK Fostering).

Домашние животные

Если в вашем доме есть четвероногие и хвостатые любимцы, обязательно продумайте план действий на случай вашей госпитализации.

– Сначала обратитесь за помощью к друзьям и родным, так как находиться со знакомыми людьми им будет куда спокойнее.

– Переговорите с заводчиками, у кого вы приобрели своего питомца. Они могут помочь в поиске временного жилья или приютить ваше животное у себя.

– Обратитесь в кризисные группы, группы спасения животных, местные отели для питомцев, а также в группы помощи в социальных сетях.

The Mayhew – благотворительная организация по защите животных, которая специализируется на работе с уличными собаками и кошками, а также предоставляет приют животным, хозяева которых столкнулись с трудностями. Чтобы воспользоваться программой Pet Refuge, вы должны жить в пределах магистрали M25 и, за исключением чрезвычайных ситуаций, подать заявку за две недели.

The Cinnamon Trust предоставляет услугу кратковременного присмотра за животными, принадлежащими пожилым людям, которые попадают в больницу или другие учреждения, где присутствие домашних животных запрещено. Организация также может предоставить долгосрочный уход за домашними животными, владельцы которых умерли или смертельно больны.

RSPCA – это старейшая благотворительная организация по защите животных, которая также предоставляет услугу временного размещения оставшихся без присмотра питомцев в семьи.

NarpsUK – это национальная ассоциация, которая занимается повышением профессиональных навыков в сфере услуг по присмотру за домашними животными. Члены ассоциации предоставляют различную помощь, включая услуги по уходу за животными, пока вы в отпуске или больнице, посещение кошек на дому и выгул собак. Обратившись в NarpsUK, вы сможете найти необходимый сервис, предоставляемый проверенными профессионалами.

Подготовила Вероника Гориа-Саво