Знаменитый театр Old Vic на грани финансового кризиса из-за коронавируса

Театр несет убытки из-за отмены спектаклей и возврата билетов

Британская театральная индустрия переживает тяжелые времена из-за эпидемии коронавируса. Закрытие культурно-развлекательных учреждений привело к тому, что один из самых известных лондонских театров Old Vic находится на грани финансового кризиса, сообщает Euronews.

Театру пришлось отправить своих работников в оплачиваемые отпуска, однако финансовой поддержки от государства он не получает. Как некоммерческая организация, Old Vic выживает с продажи билетов, со спонсорства или добровольных пожертвований.

«Когда объявили о закрытии театров, мы только отыграли пьесу «Конец игры» (Endgame) Сэмюэля Беккета и начали репетировать «Четыре тысячи миль» (4000 Miles) с участием Айлин Эткинс и Тимоти Шаламе. Отложить репетиции и закрыть театр было непросто», — рассказывает художественный руководитель Мэттью Варчус. С аналогичной ситуацией столкнулись все британские театры.

Художественный руководитель театра Nottingham Playhouse Адам Пенфорд призывает правительство выделить денежные средства на поддержку театров. «Каждый вложенный в нашу индустрию фунт на деле окупается в 5-6 раз. Мы помогаем экономике расти», — утверждает Пенфорд.