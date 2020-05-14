Великобритания одобрила применение швейцарского теста на антитела к коронавирусу

Правительство ведет переговоры о поставке тестов в страну

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) одобрила тест на антитела к коронавирусу, разработанный швейцарской фармацевтической компанией Roche. На прошлой неделе ученые провели испытания нового теста в лаборатории Портон-Дауна и утверждают, то он «показал стопроцентную точность», пишет The Evening Standard.

Тест Roche ищет антитела, которые вырабатываются у человека в организме при заражении вирусом Covid-19.

Наличие антител позволяет предположить, что пациент уже переболел пневмонией и выработал иммунитет к вирусу.

На основе результатов тестирования правительство сможет принять решение об ослаблении или ужесточении карантинных мер.

Выступая на ежедневном брифинге по коронавирусу, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок поделился новостью с британцами и рассказал, что правительство планирует развернуть масштабное тестирование на антитела.

Ранее Великобритания заказала 17,5 млн экспресс-тестов, однако их эффективность не подтвердилась. «Мы подали людям ложные надежды и теперь предоставим информацию о тестировании только когда все действительно будет готово», — пообещал министр.