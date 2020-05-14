Важные изменения в иммиграционных правилах

Изменения в иммиграционные документы Appendix EU и Appendix EU (Family Permit), касающиеся доступа к схеме подачи на вид на жительство для граждан ЕС и членов их семей (EU Settlement Scheme), а также к семейному разрешению и разрешению на поездки для членов семей жителей Северной Ирландии, вступят в силу 24 августа 2020 года. Остальные изменения – с 4 июня 2020 года.
Подробный список изменений – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.
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