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Правительство начало принимать заявки на гранты для самозанятых

Правительство начало принимать заявки на гранты для самозанятых
Фото:123rf.com

110 тыс. человек обратились за финансовой помощью уже в первые часы

С 13 мая правительство Великобритании открыло прием заявок на гранты для самозанятых граждан, сообщает The Guardian. По данной схеме люди, работающие сами на себя, смогут получить денежное пособие в размере до 80% от среднемесячной прибыли за последние три года.

В марте министр финансов Риши Сунак пообещал, что грантами будут обеспечены 95% от всех 5,2 млн самозанятых в Великобритании. 13 мая сотрудники Королевской налогово-таможенной службы (HMRC) предложили подать заявки 3,5 млн. За первые четыре часа с начала приема заявок за грантами обратились более 110 тыс. человек.

Деньги за март, апрель и май будут выплачены единовременно и поступят на счет самозанятого лица в течение шести рабочих дней после одобрения заявки. Схема рассчитана на три месяца, однако впоследствии срок ее действия может быть продлен. Получить деньги смогут лишь те, чья прибыль составляет менее £50 тыс. в год при условии заполненной налоговой декларации за 2019 год.

Ассоциация независимых работников и самозанятых лиц Великобритании (IPSE) осталась недовольна тем, что в схему поддержки не попали самозанятые, начавшие свою деятельность в этом финансовом году.

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