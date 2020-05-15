Это позволит разгрузить общественный транспорт и соблюсти дистанцию
Правительство выделит £2 млрд на развитие велосипедного и пешеходного движения, объявил министр транспорта Грант Шэппс. На первом этапе в городах Англии организуют временные велодорожки с безопасными развязками, расширят тротуары, сформируют отдельные автобусные и велосипедные коридоры — на это уйдет порядка £250 млн.
Министерство транспорта будет тесно сотрудничать с местными властями, чтобы создать инфраструктуру с учетом особенностей каждого города.
Власти Манчестера хотят организовать велосипедную сеть протяженностью 240 км, а TfL работает над Bike Tube — системой велодорожек, проходящих над метро.
Муниципалитетам поручили подготовиться к наплыву людей после выхода из карантина. Большие улицы оставят для автобусов и автомобилей, мелкие — переоборудуют для пешеходного и велосипедного движения. По мнению правительства, в попытках соблюсти дистанцию люди будут искать альтернативу общественному транспорту, больше ходить пешком или пересаживаться на велосипеды.
К 2025 году Великобритания планирует удвоить масштабы велосипедного и пешеходного движения.
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