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Правительство выделит £2 млрд на развитие велосипедного и пешеходного движения

Правительство выделит £2 млрд на развитие велосипедного и пешеходного движения
Фото:123rf.com

Это позволит разгрузить общественный транспорт и соблюсти дистанцию

Правительство выделит £2 млрд на развитие велосипедного и пешеходного движения, объявил министр транспорта Грант Шэппс. На первом этапе в городах Англии организуют временные велодорожки с безопасными развязками, расширят тротуары, сформируют отдельные автобусные и велосипедные коридоры — на это уйдет порядка £250 млн.

Министерство транспорта будет тесно сотрудничать с местными властями, чтобы создать инфраструктуру с учетом особенностей каждого города.

Власти Манчестера хотят организовать велосипедную сеть протяженностью 240 км, а TfL работает над Bike Tube — системой велодорожек, проходящих над метро.

Муниципалитетам поручили подготовиться к наплыву людей после выхода из карантина. Большие улицы оставят для автобусов и автомобилей, мелкие — переоборудуют для пешеходного и велосипедного движения. По мнению правительства, в попытках соблюсти дистанцию люди будут искать альтернативу общественному транспорту, больше ходить пешком или пересаживаться на велосипеды.

К 2025 году Великобритания планирует удвоить масштабы велосипедного и пешеходного движения.

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