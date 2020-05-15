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Более 3,5 млн граждан ЕС подали заявку на settled и pre-settled статус

Более 3,5 млн граждан ЕС подали заявку на settled и pre-settled статус
Фото:123rf.com

Большинство из них — граждане Румынии, Италии и Польши

Более 3,5 млн граждан ЕС подали заявку на получение статусов settled и pre-settled, сообщает портал thejournal.ie со ссылкой на министерство внутренних дел Великобритании. Это позволит людям жить и работать в стране после «Брекзита».

Свыше 490 тыс. заявлений было подано на детей, еще 78 тыс. заявок оформили люди старше 65 лет. В Северной Ирландии зафиксировано  рекордное количество заявок от младше 18 лет — 18% от общего числа.

3,1 млн человек уже получили ответ от британского МИДа: 1,8 млн из них (58%) дали статус settled. Еще 1,29 млн (41%) получили статус pre-settled — а значит, им нужно будет снова подать заявку после пяти лет непрерывного проживания в Великобритании. 23,7 тыс. заявок признаны недействительными, 10 тыс. были неправильно оформлены, 640 человек получили отказ. Большинство обратившихся — граждане Румынии, Италии и Польши.

Крайний срок подачи заявок — 30 июня 2021 года. Проевропейские активисты призывают продлить его из-за пандемии коронавируса, однако министр внутренних дел Прити Пател выступает против. По ее словам, схема продолжает успешно работать и во время карантина — каждый день МИД получает около 2 тыс. заявок.

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