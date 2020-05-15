Британцы стали реже обращаться в отделения A&E

Из-за коронавируса тяжелобольные опасаются идти в больницы

Жители Англии стали реже обращаться в отделения A&E, приводит статистику BBC. Если до начала пандемии за помощью обращались порядка 2 млн человек в месяц, то в марте этого года количество пациентов сократилось до 1,53 млн, а в апреле — до 916,5 тыс.

В марте 2019 года врачи общей практики выписали 196 тыс. направлений на диагностику раковых заболеваний, в марте 2020 года — 181 тыс. Количество пациентов, направленных на операции тазобедренных и коленных суставов, за год уменьшилось с 305 тыс. до 207 тыс. человек. У врачей есть опасения, что люди с инсультом и сердечно-сосудистыми заболеваниями остались в стороне из-за эпидемии коронавируса.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок призвал больницы возобновить лечение пациентов при условии, что перед операцией они проведут две недели в самоизоляции. Однако многие благотворительные организации и аналитические центры, включая Nuffield Trust, King’s Fund и Health Foundation, говорят, что на восстановление NHS уйдет некоторое время. По их словам, медперсонал устал от беспрерывной работы с коронавирусными больными и нуждается в отдыхе.

«Мы не сможем вернуться к обычному режиму работы, пока в мире бушует коронавирус. К сожалению, это значит, что некоторым пациентам придется подождать», — заявил исполнительный директор Nuffield Trust Найджел Эдвардс.