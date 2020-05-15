TfL получит £1,6 млрд от государства

В обмен на это Садик Хан согласился повысить плату за проезд

Из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток в лондонском метро уменьшился на 95%, а в автобусах — на 85%, что привело к большим убыткам в Transport for London. Мэр Лондона Садик Хан утверждал, что без финансовой помощи со стороны государства придется сократить количество поездов в метро, а это, в свою очередь, может увеличить риск заражения коронавирусом, пишет Metro.

Правительство Великобритании согласилось выплатить £1,6 млрд на поддержку TfL, что позволит автобусам и метро ходить в полном объеме минимум до сентября. Однако взамен Хану пришлось выполнить несколько условий, сообщает BBC. Теперь сотрудники правительства будут присутствовать на заседаниях руководства TfL, а министерство транспорта получит доступ к финансовым отчетам компании. Слоган Stay at Home в лондонском метро придется сменить на новый — Stay Alert.

Кроме того, мэру Лондона придется повысить плату за проезд, которую он держал на одном и том же уровне с 2016 года. Цены придется проиндексировать на уровень инфляции плюс еще 1%. Сдерживание роста цен было главным козырем Садика Хана в предвыборной гонке за пост мэра. Из-за коронавируса выборы пришлось перенести на 2021 год.