Министерство внутренних дел (Home Office) решило усложить процесс натурализации для европейских граждан. Граждане ЕС со статусом Settled, которые подают заявление на получение британского гражданства, теперь должны предоставить доказательства того, что они проживают в Великобритании на законных основаниях согласно обновленной государственной политике в отношении гражданства, опубликованной 15 мая 2020 года.

Одно из требований для натурализации в качестве гражданина Великобритании – проживание в Великобритании в течение пяти лет (или трех лет, если в браке с гражданином Великобритании). Время проживания внутри страны в нарушение иммиграционного законодательства Великобритании не засчитывается в общий пятилетний срок.

Home Office уже давно придерживается мнения, что граждане ЕС, физически присутствующие в Великобритании, но не имеющие права на проживание в соответствии с законодательством ЕС, нарушают иммиграционные законы. Неосознанное отсутствие права на проживание встречается на удивление часто – многих мигрантов без комплексной медицинской страховки уличали в этом в прошлом.

Из-за «Брекзита» европейским гражданам и членам их семей был предложен иммиграционный статус в соответствии с законодательством Великобритании (вместо использования законодательства ЕС). Получение нового статуса Settled не требует подтверждения предыдущего права на проживание – оно в основном основано на простом присутствии в Великобритании.

Но когда люди со статусом Settled подают заявление на получение гражданства, Home Office теперь требует, чтобы в нем было отражено право на проживание В этом контексте просто установить статус недостаточно.

Статус Settled будет служить доказательством отсутствия ограничений по времени иммиграции (еще одно из требований натурализации), но не будет означать, что период проживания человека в Великобритании соответствовал иммиграционному законодательству.

Проявляя усмотрение, политика далее предполагает, что нарушение правил ЕС – это не так плохо, как незаконный въезд в Великобританию или нелегальное пребывание по визе. Но европейцы – предполагая, что они в первую очередь знают о своем точном правовом статусе – должны будут «предоставить достаточные доказательства, чтобы оправдать свое усмотрение в их пользу».

В результате гражданам ЕС станет труднее получить британское гражданство, чем в том случае, если бы статус Settled просто приняли бы в качестве доказательства законного проживания.

Пластиковая карта, подтверждающая постоянное проживание в стране в отличие от статуса Settled будет служить доказательством законного проживания в течение пяти лет.

Эта проблема также затронет граждан Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии.

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