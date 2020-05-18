Главе Ryanair не понравилась идея двухнедельного карантина для авиапассажиров

Майкл О’Лири назвал требования британского правительства «идиотскими»

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал реакцию британского правительства на пандемию. Компании пришлось воспользоваться государственными займами для выживания; кроме того, она вдвое сократила свой годовой прогноз прибыли.

О’Лири в особенности не понравилось новое требование правительства об обязательном двухнедельном карантине для прибывающих из-за рубежа. Он назвал новые условия возобновления полетов «идиотскими и невыполнимыми», пишет The Guardian. В интервью BBC Radio 4 О’Лири заявил, что британское правительство «не справляется с задачами и придумывает новые требования просто по ходу дела».

Ранее глава Ryanair заявил, что не намерен оставлять среднее место в салонах самолета пустым — соблюсти дистанцию в два метра эта мера не поможет и лишь снизит прибыль авиакомпании.

Он уверен, что со снятием карантина в Италии и Испании британцы и ирландцы полетят туда, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавируса.

По предварительным прогнозам, Ryanair потеряет в первом квартале более £178 млн (€200 млн). Пассажиропоток в этом году будет почти вдвое меньше: около 80 млн человек вместо прошлогоднего показателя в 154 млн.