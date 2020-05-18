Любой житель Великобритании с симптомами коронавируса сможет сдать тест на Covid-19

Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок

Любой житель Великобритании старше пяти лет сможет сдать тест на коронавирус при наличии у него симптомов заболевания, сообщает BBC. Об этом заявил сегодня на заседании парламента министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он также добавил, что в воскресенье, 17 мая, Британия провела более 100 тыс. тестов на Covid-19.

К симптомам коронавируса британское правительство теперь относит устойчивый кашель, высокую температуру, а также потерю обоняния и вкуса.

До этого тестирование в Англии и Шотландии проходили только представители ведущих профессий (key workers) и их семьи, пациенты больниц, обитатели домов престарелых и люди старше 65 лет. В Уэльсе и Северной Ирландии сдать тест на коронавирус могли представители ведущих профессий, работники больниц и обитатели домов престарелых.

«У меня держится температура 37-38 градусов пятый день. Не особо надеясь на что-то хорошее, зашла на сайт NHS 111 online, прошла тест, и мне тут же прислали номер, по которому я могу сдать тест на ковид. Через полчаса мы уже были в тестовом центре. На все ушло минут пять», — рассказывает русскоязычная жительница Великобритании Иованна Мишанина.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил целью обеспечить проведение 200 тыс. тестов в день до конца мая. На прошлой неделе Великобритания достигла показателя в 136 тыс. Помимо этого, правительство наняло 21 тыс. человек, которые будут заниматься отслеживанием контактов людей, заразившихся коронавирусом.