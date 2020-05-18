Правительство готовится снизить уровень угрозы распространения коронавируса

Число новых заражений Covid-19 снижается

10 мая Борис Джонсон представил план выхода Великобритании из карантина и ввел в обиход систему предупреждения об опасности заражения коронавирусом (Covid Alert System). Уровень заражения в стране измеряется по шкале от 1 до 5, где 1 — это полное отсутствие инфекции, а 5 свидетельствует о критической ситуации и переполненности больниц.

Выступая на брифинге по коронавирусу 17 мая, министр бизнеса Алок Шарма заявил, что Великобритания скоро сможет понизить уровень угрозы с четвертого до третьего. Самым важным критерием оценки безопасности является коэффициент заражения коронавирусом R. Он показывает количество людей, которых может заразить один носитель вируса.

«Благодаря соблюдению карантинных мер нам удалось понизить коэффициент R, и теперь мы потихоньку начинаем движение к третьему уровню», — заявил Шарма. Он также добавил, что правительство не станет торопиться и ослабит карантинные меры только когда это будет безопасно, пишет Metro.

Всего от коронавируса в Великобритании скончались 34,6 тыс. человек. С 17 на 18 мая было зафиксировано 170 летальных исходов — это самая низкая цифра с 24 марта.