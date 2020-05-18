subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Правительство готовится снизить уровень угрозы распространения коронавируса

Правительство готовится снизить уровень угрозы распространения коронавируса
Фото:

Число новых заражений Covid-19 снижается

10 мая Борис Джонсон представил план выхода Великобритании из карантина и ввел в обиход систему предупреждения об опасности заражения коронавирусом (Covid Alert System). Уровень заражения в стране измеряется по шкале от 1 до 5, где 1 — это полное отсутствие инфекции, а 5 свидетельствует о критической ситуации и переполненности больниц.

Выступая на брифинге по коронавирусу 17 мая, министр бизнеса Алок Шарма заявил, что Великобритания скоро сможет понизить уровень угрозы с четвертого до третьего. Самым важным критерием оценки безопасности является коэффициент заражения коронавирусом R. Он показывает количество людей, которых может заразить один носитель вируса.

«Благодаря соблюдению карантинных мер нам удалось понизить коэффициент R, и теперь мы потихоньку начинаем движение к третьему уровню», — заявил Шарма. Он также добавил, что правительство не станет торопиться и ослабит карантинные меры только когда это будет безопасно, пишет Metro.

Всего от коронавируса в Великобритании скончались 34,6 тыс. человек. С 17 на 18 мая было зафиксировано 170 летальных исходов — это самая низкая цифра с 24 марта.

profile-sample2
Посол России в Лондоне раскритиковал FT за освещение ситуации с коронавирусом в России
18-05-2020
profile-sample2
Парламент рассмотрит законопроект о прекращении свободного въезда работников из ЕС
18-05-2020
profile-sample2
Правительство готовится снизить уровень угрозы распространения коронавируса
18-05-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.