Парламент рассмотрит законопроект о прекращении свободного въезда работников из ЕС

Это первый этап перехода к балльной иммиграционной системе

18 мая Палата общин предпримет новую попытку ограничить действие закона о свободе передвижения рабочей силы в Европейском союзе, пишет The Evening Standard. Депутаты рассмотрят законопроект о прекращении свободного въезда работников из ЕС в Великобританию.

Согласно ему, низкоквалифицированные работники из стран ЕС после «Брекзита» больше не смогут автоматически получить разрешение на работу в Соединенном Королевстве. Законопроект станет первым этапом перехода к балльной иммиграционной системе, которая будет принята отдельно и конкретизирует критерии получения рабочих виз для граждан ЕС и жителей других стран.

Документ был впервые представлен Палатой общин еще в декабре 2018 года, однако не прошел второе чтение. Тогда премьер-министр Тереза Мэй не смогла набрать большинство голосов, однако сейчас у Бориса Джонсона есть преимущество в 80 парламентских мест.

Законопроект получил много отрицательных отзывов. Исполнительный директор Объединенного совета по вопросам благосостояния иммигрантов (JCWI) Сатбир Сингх раскритиковал его, заявив: «Борьба с коронавирусом показала, насколько наше благополучие зависит от усилий водителей автобусов и грузовиков, сиделок, продавцов, медсестер и уборщиков. Они не являются «неквалифицированными» и заслуживают право называть Великобританию своим домом».