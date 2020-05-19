Количество обратившихся за пособием по безработице превысило 2 млн человек

Число заявок выросло почти на 70% за месяц

Количество обратившихся за пособием по безработице в Великобритании превысило 2,1 млн человек, пишет The Guardian. По данным ONS, 856 тыс. из них подали заявку в апреле. Таким образом количество заявлений увеличилось на 69% по сравнению с мартом этого года.

Институт исследований в области занятости (IES) утверждает, что безработица выросла в тех районах, где уже и до коронавируса наблюдались проблемы. Если в марте этого года на пособие по безработице претендовали 7% населения Блэкпула, то в апреле — уже 11%. Количество заявок резко выросло на севере Англии и в Северной Ирландии, но почти не изменилось на юго-востоке и востоке Англии.

Из-за эпидемии коронавируса британским компаниям пришлось уволить порядка 450 тыс. сотрудников, утверждают в ONS. Больше всего пострадали работники сферы услуг. Количество вакансий при этом сократилось вдвое.

В статистику не вошли люди, отправленные в оплачиваемый отпуск. Благодаря государственной программе поддержки британские фирмы смогли сохранить 8 млн рабочих мест. Однако многие экономисты опасаются, что закрытие программы этой осенью и глубокая экономическая рецессия приведут к росту безработицы.