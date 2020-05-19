Принц Гарри и Меган отмечают вторую годовщину свадьбы

19 мая 2018 года состоялась церемония венчания британского принца и голливудской актрисы

19 мая 2018 года произошло одно из самых долгожданных событий — свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. К торжественной церемонии венчания в Лондоне было приковано внимание миллионов зрителей.

На свадьбу пригласили более 2,5 тыс. человек, включая голливудских и британских звезд — Джеймса Бланта, Амаль и Джорджа Клуни, Тома Харди и Серену Уильямс, пишет The Evening Standard. К алтарю невесту вел принц Чарльз, поскольку отец Меган — Томас Маркл — не смог приехать из-за проблем со здоровьем. На свадьбе была только ее мама Дориа Редлан.

Церемония венчания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Супружеские обеты герцог и герцогиня Сассекские произнесли перед архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Одним из самых неожиданных моментов свадьбы стала проповедь американского епископа Майкла Карри об объединяющей силе любви.

Всего через год — 6 мая 2019 года — Меган и Гарри стали родителями Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора. Супруги показали ребенка спустя несколько месяцев, во время своего официального визита в Африку. Осенью 2019 года вышел документальный фильм, который потряс многих. Гарри и Меган рассказали не только о своем путешествии, но и о негативных моментах, связанных с пребыванием в королевской семье.

Чтобы отдохнуть от пристального внимания СМИ, пара уехала с сыном в Канаду. В январе этого года Сассекские вновь потрясли мир, заявив об отказе от королевских полномочий в пользу самостоятельности и финансовой независимости. Решение пары было настолько неожиданным, что Елизавете II пришлось провести экстренное семейное совещание.

31 марта 2020 года Гарри и Меган отказались от королевских титулов, а в апреле переехали в Лос-Анджелес. Супруги готовятся к открытию благотворительной организации Archewell, названной в честь сына.