Вива, Виктория!

24 мая исполняется 201 год со дня рождения королевы Виктории, чье имя дало название целой эпохе. Что мы знаем о королеве? Сегодня мы подобрали некоторые факты, которые, возможно, кого-то удивят, а для кого-то станут открытием
Вовсе не Виктория
Настоящее имя королевы – Александрина Виктория. Ей дали его при крещении в честь крестного, российского императора Александра I, и матери Виктории. Также у девочки были еще дополнительные имена – Джорджиана, Шарлотта и Августа, которые не использовались. А саму будущую королеву в семье называли ласково Дрина (сокращенно от Александрина).
Пятая в очереди на престол после своего отца и трех его братьев – было мало шансов, что Виктория взойдет на трон. Но судьба распорядилась иначе. Ее отец умер, когда ей было восемь месяцев, один дядя умер, так и не став королем, а двое других правили недолго.
Виктория узнала о смерти своего дяди, короля Вильгельма IV, спустя месяц после своего 18-летия. Таким образом, она, совсем юная, стала королевой Великобритании.
Первое, что она сделала, – попросила оставить ее одну хотя бы на час, так как девочка воспитывалась в очень строгих условиях и всегда была под наблюдением старших (ее мать даже спала в ее спальне до момента ее вступления на трон). Второе – отказалась от имени Александрина.
Смелая невеста
История любви Виктории и Альберта известна многим. Но мало кто знает, что, во-первых, они были кузенами первой линии родства (мать Виктории и отец Альберта были родными братом и сестрой). А во-вторых, Виктория сама предложила кузену руку и сердце. Организатором их знакомства был король Бельгии Леопольд I, приходившийся дядей обоим.
Это была любовь с первого взгляда, но Виктории тогда было всего 17 лет и она не могла еще вступать в брак. Когда ей исполнилось 18, как мы помним, и месяц спустя она уже стала королевой, герцог уже не мог просить руки Ее Величества. Поэтому королева сама взяла счастье в свои руки.
Считается, что именно после свадьбы Виктории появилась традиция, что все невесты надевают белое. До этого женщины обычно надевали на свадьбу самое лучшее из своих платьев, независимо от того, какого оно было цвета.
Стройная, маленькая, изящная, она была великолепна в свадебном платье. Да, рост Виктории был всего 150 см. И рядом с мужем-красавцем, чей рост был почти 2 метра, она выглядела хрупкой и нежной.
Любовь, похожая на сон, длилась всего 21 год, до самой смерти Альберта. Потом Виктория облачилась в черное траурное платье и не снимала его 40 лет.
Бабушка Европы
Именно так называли королеву из-за большого количества отпрысков. Ее потомки: Виндзоры, короли Великобритании, а также Гогенцоллерны (кайзер Вильгельм II – ее внук), испанские Бурбоны и Романовы (жена Николая II императрица Александра Федоровна — внучка Виктории, а их дети – правнуки Виктории). Кстати, нынешняя королева Елизавета – праправнучка Виктории по отцовской линии, а ее муж, герцог Эдинбургский, – праправнук по материнской.
У Виктории и Альберта было девять детей и 34 внука. К слову, она стала бабушкой в 38 лет. Несмотря на это, она не любила маленьких детей и брезгливо относилась к младенцам. Чего нельзя сказать о старших. Когда старшая дочь Виктории вышла замуж и уехала из дома, мать написала ей восемь тысяч писем.
С немецким акцентом
Да-да, именно так! Ее мать была дочерью германского герцога, и поэтому дома всегда звучала немецкая речь. Соответственно, и Виктория в совершенстве знала немецкий, но не английский.
Кроме того, она свободно говорила на французском и итальянском, а в 68 лет начала изучать хинди. Когда в Виндзорский замок прибыли слуги из Индии, ее помощник Абдул Карим научил ее многим фразам, чтобы лучше их понимать. И королева всерьез увлеклась этим языком.
Виктория обожала вести дневники. Она завела эту привычку, когда ей было 13, и записывала все, что ей было интересно. Мы помним, что ее мать контролировала каждый ее шаг, и дневники тоже проходили тщательный досмотр. Вплоть до восхождения Виктории на трон.
Королева всю свою жизнь продолжала вести дневники, всего их насчитывается 121 тетрадь. Последнюю запись она сделала за 10 дней до смерти. Незадолго до этого Виктория просила, чтобы кто-то из ее детей пересмотрел ее записи и вымарал все, что может быть расценено как «неподобающее». Эту задачу взяла на себя дочь Виктории Беатрис, и в результате ее цензуры большая часть дневников королевы Виктории, увы, была уничтожена. Что там было, мы теперь никогда не узнаем…
«Царская болезнь»
Считается, что именно Виктория была первой носительницей гемофилии в семье – болезни, при которой нарушается свертывание крови. Первой жертвой болезни стал младший сын Виктории, принц Леопольд, который умер в возрасте тридцати лет. Известно, что две из ее пяти дочерей, Алиса и Беатрис, были носителями гена гемофилии.
Правнук королевы, российский царевич Алексей, тоже страдал от этой болезни. Были и другие потомки – ее правнуки, Альфонсо, принц Астурийский, и Гонсало, испанский инфант, которые также болели гемофилией. Заболевание вызывает мутация X-хромосомы, и, поскольку данных о наличии гемофилии у родителей Виктории нет, а вот у потомков она проявилось, возможно, мутация прошла спонтанно. Гемофилия часто возникает у детей пожилых отцов, а отцу Виктории на момент ее зачатия было за 50.
Спасение опала
Виктория очень любила драгоценности и носила украшения из опала в том числе. Если в древности считали, что этот камень обладает магическими свойствами, то в 19-м веке опал попал в опалу из-за суеверий. Старинные семейные драгоценности и всякая домашняя утварь, инкрустированная опалом, просто выбрасывались как ненужные вещи. В то же время в Австралии, где тогда находилась британская колония, началась разработка месторождений этого минерала. Чтобы вернуть репутацию опалу, королева Виктория взяла на себя миссию его амбассадора и носила серьги и колье из этого камня на зависть всем модницам. Вскоре весь двор стал следовать этой моде, и, как говорится, пошло-поехало.
Подарок Белому дому
Дубовый стол в Овальном кабинете Белого дома действительно был подарком Виктории тогдашнему президенту США Резерфорду Хейзу. История стола удивительная. Он был сделан из досок корабля королевского флота «Резолют», который оставили во льдах, где он застрял во время арктической экспедиции. Корабль обнаружил капитан китобойного судна США. Судно восстановили и отправили в Великобританию как жест доброй воли со стороны Америки. Десятилетия спустя Виктория приказала разобрать корабль на бревна и сделать из них стол, который и доставили в Вашингтон как ответный подарок.
Ее правление продлилось 63 года, семь месяцев и два дня. В честь Виктории названы, в частности, столица Сейшельских островов, самое большое озеро Африки, водопад Виктория, два австралийских штата Австралии Виктория и Квинсленд, а также самая крупная в мире кувшинка — виктория амазонская. Ее жизнь удивительна, как и эпоха, в которую ей пришлось править. С днем рождения, Ваше королевское Величество!
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