Вива, Виктория!

24 мая исполняется 201 го д со дня рождения королевы Виктории, чье имя дало название целой эпохе. Что мы знаем о королеве? Сегодня мы подобрали некоторые факты, которые, возможно, кого-то удивят, а для кого-то станут открытием

Вовсе не Виктория

Настоящее имя королевы – Александрина Виктория. Ей дали его при крещении в честь крестного, российского императора Александра I, и матери Виктории. Также у девочки были еще дополнительные имена – Джорджиана, Шарлотта и Августа, которые не использовались. А саму будущую королеву в семье называли ласково Дрина (сокращенно от Александрина).

Пятая в очереди на престол после своего отца и трех его братьев – было мало шансов, что Виктория взойдет на трон. Но судьба распорядилась иначе. Ее отец умер, когда ей было восемь месяцев, один дядя умер, так и не став королем, а двое других правили недолго.

Виктория узнала о смерти своего дяди, короля Вильгельма IV, спустя месяц после своего 18-летия. Таким образом, она, совсем юная, стала королевой Великобритании.

Первое, что она сделала, – попросила оставить ее одну хотя бы на час, так как девочка воспитывалась в очень строгих условиях и всегда была под наблюдением старших (ее мать даже спала в ее спальне до момента ее вступления на трон). Второе – отказалась от имени Александрина.

Смелая невеста

История любви Виктории и Альберта известна многим. Но мало кто знает, что, во-первых, они были кузенами первой линии родства (мать Виктории и отец Альберта были родными братом и сестрой). А во-вторых, Виктория сама предложила кузену руку и сердце. Организатором их знакомства был король Бельгии Леопольд I, приходившийся дядей обоим.

Это была любовь с первого взгляда, но Виктории тогда было всего 17 лет и она не могла еще вступать в брак. Когда ей исполнилось 18, как мы помним, и месяц спустя она уже стала королевой, герцог уже не мог просить руки Ее Величества. Поэтому королева сама взяла счастье в свои руки.

Считается, что именно после свадьбы Виктории появилась традиция, что все невесты надевают белое. До этого женщины обычно надевали на свадьбу самое лучшее из своих платьев, независимо от того, какого оно было цвета.

Стройная, маленькая, изящная, она была великолепна в свадебном платье. Да, рост Виктории был всего 150 см. И рядом с мужем-красавцем, чей рост был почти 2 метра, она выглядела хрупкой и нежной.