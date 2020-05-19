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Королевская семья потеряет £18 млн из-за коронавируса

Королевская семья потеряет £18 млн из-за коронавируса
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Отсутствие туристов ударит по королевской казне

Из-за пандемии коронавируса правительство Великобритании было вынуждено закрыть границы, а королевская семья — свои многочисленные резиденции, включая Букингемский дворец. Отсутствие туристов грозит Ее Величеству Елизавете II большими потерями, пишет The Evening Standard. Бюджет королевской семьи потеряет £18 млн.

Лорд-камергер королевского двора Эрл Пил предупредил придворных работников о замораживании заработной платы и приостановке набора персонала. «Коронавирус повлияет на всю страну, и королевская семья не является исключением. В настоящее время внимание королевской семьи направлено на соблюдение рекомендаций правительства и поддержания граждан в борьбе с Covid-19», — заявил официальный представитель Букингемского дворца.

На прошлой неделе стало известно, что Букингемский дворец, резиденции Фрогмор-Хаус в Виндзоре и Кларенс-хаус в Лондоне будут закрыты для посетителей до конца года. Забронировавшим билеты полностью возместят их стоимость. Сама королева отменила все публичные мероприятия до конца эпидемии и переехала в Виндзорский замок к своему супругу, герцогу Эдинбургскому.

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