День рождения Young Business Club с Евгением Чичваркиным

5 июня Young Business Club London отмечает свое двухлетие

Специальный гость праздника – Евгений Чичваркин, который ответит на вопросы гостей.

Владелец винного ритейлера Hedonism Wines, которы1 2016 года входит в ТОП-25 самых быстрорастущих компаний по версии Retail Insider, в прошлом совладелец компании «Евросеть» с многомиллиардным оборотом и 50 млн покупателей.

– Hedonism Wines занимает 700 кв. м в центре Лондона.

– Совладелец ресторана высокой кухни Hide, получившего мишленовскую звезду всего через пять месяцев после открытия.

– Hide вмещает одновременно 180 гостей.

Спикер встречи – Олег Торбосов:

Основатель агентства элитной недвижимости Whitewill и сервиса онлайн-оценки персонала hrscanner.ru с HR-лекцией про найм и оценку сотрудников «Как “черные бараны” убивают вашу компанию?»

– 1-е место по продажам премиальной недвижимости в Москве с нуля за три года.

– В 2019 году среднемесячный объем сделок в Москве — 1 млрд рублей в месяц.

Вас также ждут прямые включения от постоянных спикеров клуба.

Young Business Club London – это международный клуб русскоговорящих предпринимателей. Наша аудитория – бизнесмены в возрасте до 45-ти лет с оборотом бизнеса от £100 тыс.

Наши спикеры – собственники большого и среднего бизнеса, управленцы, которые руководят миллиардными активами и знают, как добиться успеха, яркие личности, которые выбрали бизнес как путь самореализации.

КОГДА: 5 июня с 18:30 до 22:30

ГДЕ: онлайн

БИЛЕТЫ: £30 (angliya.com/tickets)