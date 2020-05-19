﻿﻿﻿﻿﻿

День рождения Young Business Club с Евгением Чичваркиным

День рождения Young Business Club с Евгением Чичваркиным

5 июня Young Business Club London отмечает свое двухлетие

Специальный гость праздника – Евгений Чичваркин, который ответит на вопросы гостей.

Владелец винного ритейлера Hedonism Wines, которы1 2016 года входит в ТОП-25 самых быстрорастущих компаний по версии Retail Insider, в прошлом совладелец компании «Евросеть» с многомиллиардным оборотом и 50 млн покупателей.

– Hedonism Wines занимает 700 кв. м в центре Лондона.

– Совладелец ресторана высокой кухни Hide, получившего мишленовскую звезду всего через пять месяцев после открытия.

– Hide вмещает одновременно 180 гостей.

Спикер встречи – Олег Торбосов:

Основатель агентства элитной недвижимости Whitewill и сервиса онлайн-оценки персонала hrscanner.ru с HR-лекцией про найм и оценку сотрудников «Как “черные бараны” убивают вашу компанию?»

– 1-е место по продажам премиальной недвижимости в Москве с нуля за три года.

– В 2019 году среднемесячный объем сделок в Москве — 1 млрд рублей в месяц.

Вас также ждут прямые включения от постоянных спикеров клуба.

Young Business Club London – это международный клуб русскоговорящих предпринимателей. Наша аудитория – бизнесмены в возрасте до 45-ти лет с оборотом бизнеса от £100 тыс.

Наши спикеры – собственники большого и среднего бизнеса, управленцы, которые руководят миллиардными активами и знают, как добиться успеха, яркие личности, которые выбрали бизнес как путь самореализации.

КОГДА: 5 июня с 18:30 до 22:30

ГДЕ: онлайн

БИЛЕТЫ: £30 (angliya.com/tickets)

profile-sample2
Вива, Виктория!
19-05-2020
profile-sample2
День рождения Young Business Club с Евгением Чичваркиным
19-05-2020
profile-sample2
Королевская семья потеряет £18 млн из-за коронавируса
19-05-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.