Медицинские онлайн-сервисы в Британии

Даже в обычное время в Британии сложно бывает попасть на прием к врачу, что уж говорить про разгар эпидемии…

К счастью, некоторые вопросы можно решить без визитов и звонков в поликлинику — для этого есть несколько очень удобных онлайн-сервисов. Сейчас они стали особенно востребованы: разумнее не ходить в больницу без крайней необходимости.

NHS быстро среагировала на возросший спрос: за последних два месяца у всех онлайн-сервисов увеличилось число сотрудников и контактных линий.

Услуги Оnline health services

Система Оnline health services особенно популярна в Британии. Каждый ее сайт соединен с сетью вашей поликлиники, и, зарегистрировавшись на нем, вы можете получить частичный доступ к «своему» разделу в электронной системе вашей больницы. Есть государственная служба, созданная в рамках NHS, — она работает через приложение к смартфону под названием The NHS App. Есть и довольно много «частников», которые работают и через свои сайты, и через приложения к телефону. Самые распространенные и большие — это Patient Access, Patient Services, Evergreen Life и myGP. Некоторые поликлиники доступны только через The NHS App, но многие предоставляют несколько вариантов на выбор.

На самом деле нет большой разницы, каким сайтом пользоваться — они предоставляют примерно одинаковый набор услуг. Через них можно забронировать встречу с врачом общей практики или медсестрой, выбрать врача и время приема, при надобности — отменить прием или поменять его время или дату, запросить повторный рецепт, если принимаете какие-то лекарства постоянно, посмотреть результаты некоторых (далеко не всех) исследований и историю назначения лекарств, проверить режим их приема и дозировку. Сейчас все сервисы дополнительно предоставляют информацию о коронавирусе, эпидемии и связанных с нею изменениях в работе больниц.

Чтобы начать пользоваться Online health services, нужно сначала дополнительно зарегистрироваться. Сделать это можно двумя способами. Первый вариант — зарегистрироваться онлайн с использованием системы NHS login. Для этого нужно сначала получить NHS login, затем зайти на официальный сайт NHS под своим именем и паролем и дополнительно зарегистрироваться для использования онлайн-сервисов, нажав на соответствующую ссылку. Для регистрации нужно будет отослать туда фотографию подтверждающего личность документа и короткое идентификационное видео. Также с использованием NHS login можно зарегистрироваться и в приложении The NHS App.

Второй способ регистрации в Online health services — через вашу поликлинику. Для этого нужно обратиться в регистратуру с подтверждающим личность документом и попросить зарегистрировать вас для использования онлайн-сервисов. Регистратор даст вам заполнить короткую форму, затем выдаст вам распечатку с адресами сайтов и деталями для регистрации на них. При первом использовании нужно будет ввести их все, но при последующих посещениях требуются только имя и пароль, как на любом другом сайте с регистрацией.

Процедура регистрации подробно описана здесь.

Оформление повторных рецептов

Вторая популярная услуга — Repeat prescriptions, заказ повторных рецептов для тех пациентов, кто принимает какое-то лекарство постоянно или длительно. Это тоже можно сделать онлайн. Вариантов два. В первом случае вы можете заказать повторный рецепт на лекарство на том же сайте Online health services, которым пользуетесь постоянно. В этом случае рецепт обычно приходится забирать из поликлиники.

Также можно зарегистрироваться на получение повторных рецептов напрямую в аптеке. Аптека сама запросит рецепт у вашего врача, а вам выдаст уже подготовленное лекарство. Для этого требуется заполнить небольшую форму и зарегистрироваться на сайте аптеки. Затем можно будет заходить в ваш личный раздел сайта, используя только имя и пароль, и оформлять там запросы на повторные рецепты по мере надобности. Такая услуга есть у всех больших аптечных сетей, в том числе у Boots, Superdrugs и LloydsPharmacy. Все они работают через службу The Electronic Prescription Service: рецепты пересылаются исключительно внутри системы, что сильно ускоряет процесс, но заказывать новый рецепт лучше все же заранее, за несколько дней до того, как лекарство закончится.

Консультации GP

Во многих больницах сейчас появилась новая услуга — GP online and video consultations. Их предоставляют по месту жительства многие поликлиники. Проверить, есть ли такой сервис у вашей больницы, можно на ее официальном сайте. Найти сайт своей поликлиники можно здесь. В нынешней ситуации многие клиники, у которых не было таких консультаций, срочно их открыли и рекомендуют своим пациентам использовать новый сервис как можно активнее.

На онлайн-консультации пациент описывает свою проблему, заполняя специальную форму. Через некоторое время ему приходит эсэмэска или электронное письмо с подробным советом, что делать дальше. Если проблема покажется врачу серьезной, то из медицинского центра могут и перезвонить.

Видеоконсультацию получить чуть сложнее. Нужно заполнить форму на сайте поликлиники и отослать ее. В ответ придет электронное письмо или СМС с датой и временем консультации. В точно указанное время вы сможете поговорить с врачом напрямую, используя видеокамеру в вашем телефоне или компьютере. Выглядит такая беседа как обычный прием, результаты будут внесены в ваши медицинские документы, врач может назначить обследование, подобрать лекарство и так далее.

На сайте NHS есть подробная инструкция по таким консультациям.

Несмотря на непривычность этого подхода, в нем есть рациональное зерно: если пациенту не требуется осмотр, а нужны совет, направление на обследование или, к примеру, замена лекарства — то вполне можно обойтись и такой формой обращения в больницу, не тратя время на очереди. Полезны они и в случае, если пациент болен чем-то предположительно заразным.

Но важно понимать, что беседа с врачом никогда не заменит личный осмотр. Такие консультации великолепно подходят, если вы хотите обсудить особенности диеты или тренировок, вам нужны рецепт на новое лекарство, если предыдущее плохо переносится, или направление на плановое обследование, когда диагноз уже установлен. Но если диагноза пока нет, то лучше встретиться с доктором лично. То же самое относится к многочисленным частным сайтам типа «поговори с врачом в сети».

NHS 111 ONLINE

Последний удобный и нужный сайт — онлайн-вариант службы NHS 111. Это единый информационный сервис для всех разделов и структур NHS. Сюда нужно обращаться во всех случаях проблем со здоровьем, когда вы не знаете, что вам делать. Оператор подскажет, куда обращаться, когда вам нужно начать лечение, и когда нужен просто совет административного или организационного порядка, и где получить подсказку молодым родителям — скажем, по питанию новорожденного. Если на фоне лечения вам стало хуже, вы не понимаете, как зарегистрироваться у врача общей практики, или нуждаетесь в срочной помощи стоматолога, хотите узнать адрес ближайшей больницы скорой помощи или уточнить, как попасть на прием к ортопеду — все это вам подскажут здесь. Сейчас в этой структуре появилась дополнительная служба, которая консультирует по вопросам, связанным с эпидемией и коронавирусом.

В эту службу можно позвонить по телефону 111, но в несрочных случаях многим удобнее общаться с оператором онлайн с помощью приложения для телефонов Next Generation Text (NGT) Lite app или через официальный сайт службы 111.nhs.uk. В ответ на заполненный вами вопросник по жалобам и симптомам вам придет электронное письмо с рекомендациями.

Подготовила Елена Чернова