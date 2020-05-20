Что необходимо взять с собой в роддом?

Примерно за месяц до предполагаемой даты родов советуют собрать так называемую «больничную сумку», или hospital bag. Не знаю, как насчет сумки, но пара чемоданов – самое оно! Сегодня мы расскажем про то, как взять все нужное и не забыть важное.

Про чемоданы выше – это была не шутка. Когда вы прочитаете, сколько всего нужно взять, то тоже выкатите свой из кладовки. Плюс его удобнее толкать по длинным коридорам больницы, вместо того чтобы тащить сумку, автокресло и… кто его знает, что еще. Итак, список самого не­обходимого для роддома.

Карточка и план родов

Слава Богу, что не нужно, как в России, складывать паспорта, страховые полисы и прочие документы. Все, что требуют в Англии – это карточка с ведением вашей беременности и короткий план родов (в котором вы указываете, как бы вы хотели рожать и какими обезболивающими методами воспользоваться). Карточку у вас попросят на регистраци­онной стойке по прибытии в больницу или родовой центр, поэтому логично положить ее сверху.

Полезный совет: обязательно подготовьте мужа или того, кто поедет с вами в больницу на роды: покажите карточку, чтобы они могли легко найти ваш номер пациента – его спрашивают, когда вы будете звонить в больницу. Также вас спросят несколько вещей, которые лучше записать:

– время начала схваток,

– периодичность и длительность схваток (очень удобно скачать специальную прог­рамму на телефоне, которая сама фиксирует эти парамет­ры, вы лишь нажимаете на кнопку в начале схваток и в конце),

– время, когда вышла пробка и отошли воды (если это уже произошло).

Одежда для мамы

Заранее подготовьте одежду, в которой вы поедете в боль­ницу, чтобы в суматохе не ис­кать, что надеть (и уж точно не оставляйте это на выбор мужа, иначе можете поехать в чем-то очень непредсказуемом). Для самих родов возьмите что-то очень легкое и просторное – в больницах всегда очень тепло, даже в январе я могла находиться в палате только в одной хлопко­вой сорочке! Несколько важ­ных моментов: при естествен­ных родах вам предложат сра­зу покормить малыша, по­этому майки с высоким гор­лом не подойдут – лучше все­го выбирать сорочки и длинные футболки, которые расстегиваются на груди. Будьте готовы к тому, что ту вещь, в которой вы будете рожать, придется выбросить. Специ­альные сорочки с завязками на спине в английских больницах выдают только в том случае, если вам будут делать укол эпидурала или кесарево сечение. Но они-то и есть са­мые удобные! Можно взять сменную одежду, что-то очень удобное вроде хлопковой со­рочки и халата, пару носков и тапки или шлепанцы. Пос-ле родов в идеальном ва­риан­те вы будете кормить ма­лыша грудью, вот тут-то и по­надо­бятся специальные бюстгальтеры, возьмите два-три с со­бой. Не забудьте взять смену одежды на выписку с учетом того, что живот у вас не ис­чезнет, а будет примерно как на шестом ме­сяце беременности.

Гигиеническое

Хотя в большинстве больниц вам выдадут специальные под­кладки, лучше иметь дос­таточное количество с собой, одну-две упаковки. Вдобавок возьмите пять-шесть пар ниж­него белья (на случай, если придется менять или вас оставят на дольше, чем вы рассчитывали). Соберите не­большую косметичку с необходимым для принятия душа, лучше взять миниатюры и пробники средств. Не забудьте: гель для душа или мыло, мочалку, расческу, зубную щетку и пасту, шампунь и кондиционер, увлажняющий крем для лица и тела (кожа может быть очень сухой!), бальзам для губ (пригодится и во время схваток, когда губы сохнут и трескаются), дезодорант (гормоны могут одарить вас новым непривычным запахом). Если вам хочется вы­г­лядеть на все сто, конечно, мож­но захватить кое-что из декоративной косметики, но, как правило, это лишнее, рас­слабьтесь, вы в Англии, где никому не нужно доказывать, что и после родов женщина может выглядеть как супермодель. Не забудьте взять банное полотенце. К слову, многие компании предлагают купить уже собранные сумки с мини-объемами косметических средств, одеждой и основными мелочами.

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Не умереть от скуки

Никто не знает заранее, как долго будут длиться схватки. Одна моя знакомая жаловалась, что у нее были ужаснейшие схватки, при дополнительных вопросах выяснилось, что два дня просто ничего не происходило, и она умирала от скуки. Называть это плохими схватками у меня язык не повернется, но для того, чтобы скоротать время, можно взять с собой книгу или пару журналов, или заранее записать несколько любимых сериалов или фильмов на телефон или планшет. Многие английские акушерки рекомендуют брать расслабляющую или, наоборот, – бодрящую вас музыку, что­бы расслабиться или наст­роить себя на правильную вол­ну. Фотокамеру можно не брать, если у вашего телефона имеется достаточное коли­чест­во мегапикселей. Не за­будьте подзарядные устройст­ва для всех своих гаджетов, иначе пользы от них будет – ноль.

Вода и еда

Никогда не забуду, как на подготовительных курсах нам говорили, что нужно рассчитывать на то, что в больнице ничего нет, так, на всякий случай. С одной стороны, это верно: все должно быть с со­бой и наготове. Так вот, первое, что нам советовали взять с собой, – это воду. Поэтому примерно месяц у меня в хо­лодильнике лежали наготове бутылки с водой и энергети­че­скими напитками Lucozade – их тоже рекомендуют анг­лийские ресурсы, и не зря, очень помогают!

Обязательно захватите с собой пластико­вый стакан и соломинку – ес­ли придется долгое время про­водить в неудобной позе, хотя бы так можно будет по­пить воды. Вряд ли вам захочется есть во время схваток, но хорошо иметь под рукой что-то вкусное и энергетическое, особенно если процесс затянулся. Например, любимый шоколадный батончик, банан, немного меда, виноград. Не забудьте про еду для му­жа, хотя пусть он сам себе собирает ланч-бокс!

Для малыша

Рассчитывайте на то, что вы проведете с малышом в больнице не меньше суток (или даже четыре дня – если придется делать кесарево сечение), поэтому можно положить базовый набор вещей и аксессуаров с собой, а запасной оставить дома – в край­нем случае за ним можно бу­дет послать мужа, а не объяснять, на какой полке лежит распашонка. Итак, самое необходимое для малыша:

– мягкое одеяльце,

– подгузники (из расчета примерно 12 на день) и влажные салфетки,

– крем под подгузник и ув­лажняющий крем (воспользуйтесь пробниками, которые вам выдавали по купонам из журналов для беременных!),

– несколько маечек и пижамок,

– наряд и шапочку, в который вы оденете ребенка после рождения,

– бутылочку и смесь, если вы не собираетесь кормить грудью.

Непредвиденное

Пожалуй, самые важные ве­щи, которых мне не хватало, – это крем для сосков, который я благополучно оставила дома, считая, что «отст­ре­ляюсь» за день, обязательно возьмите его с собой (любой крем, состоя­щий из 100% ланолина, не при­дется смывать). И еда. Да, в больнице кормили три раза: завтрак, обед и ужин. Однако ужин был в пять-шесть часов вечера, а последний обход с боле­уто­ляю­щими таблетками – в де­сять. Некоторые из них желательно принимать после еды, поэтому после первой ночи мы запаслись фруктами, сырным печеньем и натуральным апельсиновым соком. Есть смысл послать мужа в ближайший магазин за провизией, поскольку после родов аппетит у вас скорее всего появится!

Дополнительные мелочи

Здесь принято благодарить команду врачей, вовсе не обя­зательно тащить с собой шо­коладные конфеты и цветы, достаточно открытки с приятными словами – они их потом вешают на стену и радуются, гордятся. Поэтому можно за­ранее купить открытку со словами благодарности и ручку.

Дом, милый дом

Если вы поедете домой на машине или такси, вам обязательно понадобится автолюлька. Для поездки на автобусе достаточно коляски. Во всех английских журналах пишут про то, как удобно наготовить заранее еды и заморозить ее порциями. Чем больше я об этом читала, тем больше по­нимала – мне это чуждо: приготовить лазанью, разделить ее на порции, заморозить, а потом размораживать, греть и есть. Куда проще кинуть це­лую курицу в кастрюлю, добавить туда специй, овощей и лапши и сварить вкусный суп. Или на худой конец за­ка­зать еду с доставкой на дом. А еще лучше – пригласить в гости жаждущих увидеть ма­лыша друзей и родственников и попросить их принести обед!

Елена Лесли